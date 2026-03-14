Тарифы на воду для одесситов в апреле останутся без изменений

Тарифы на воду для одесситов в апреле останутся без изменений

Дата публикации 14 марта 2026 17:54
Вода течет из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы не изменятся. Цены для населения остаются на уровне, установленном ещё до начала полномасштабной войны. В период военного положения они не пересматриваются.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за воду в апреле.

Тарифы на воду в Одессе

В Одессе для населения действуют два основных тарифа. За водоснабжение нужно платить 14,93 гривны за кубометр без НДС, а за водоотведение - 14,37 гривны за кубометр без НДС.

После начисления налога фактическая стоимость воды вместе с водоотводом составляет примерно 35 гривен за кубометр. Именно такую сумму жители города видят в своих платежках.

Конечная сумма зависит от объема использованной воды. Если в квартире установлен счетчик, оплату начисляют по фактическому потреблению. Если счетчика нет, счет формируют по установленным нормам, и он часто получается больше.

Отдельно жильцы платят абонентскую плату за обслуживание систем водоснабжения и канализации. Она может составлять до 85,88 гривны в месяц за две услуги.

Цены на воду для бизнеса

В то же время для бизнеса тарифы значительно выше. Другие потребители, кроме населения, платят более 30 гривен за кубометр воды без НДС и около 24 гривен за водоотвод.

Напомним, мы сообщали, что Россия изменит акценты в атаках по Украине уже этой весной. Если зимой главной целью были тепло и энергетика, то дальше под удар рискует попасть водоснабжение крупных, в том числе и Одессы.

Так, после ракетно-дроновой атаки РФ, которую она осуществила в начале марта на Днестровскую ГЭС, в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Поэтому украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.

Сейчас загрязнение течением уже добралось до Молдовы. Там активизировали борьбу с маслами в реке Днестре. Правительства страны и армия привлекли спецтехнику, лаборатории и оперативные группы. Также введен временный запрет на рыбалку в пораженных районах.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
