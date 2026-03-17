Тарифы на отопление для одесситов с апреля: цифры в платежах

Женщина проверяет батареи.

В апреле 2026 года жители Одессы будут платить за тепло по действующим тарифам. Повышение для населения пока не планируется. Это связано с государственным мораторием, который действует во время военного положения. Поэтому цены на отопление для домохозяйств остаются замороженными.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько придется платить одесситам за отопление в апреле.

Тарифы для населения

Сейчас в городе действует тариф для населения примерно 1813 грн за 1 гигакалорию тепла. В домах, где установлены счетчики, сумма в платежках зависит от фактического потребления. Если же прибора учета нет, оплату начисляют по площади жилья. В среднем это около 30,7 грн за квадратный метр отапливаемой площади. Поэтому итоговая сумма в квитанции зависит от размера квартиры.

Цены для предприятий

Для других категорий потребителей тарифы значительно выше. Бюджетные учреждения платят более 4500 грн за гигакалорию тепла. Религиозные организации платят почти 5000 грн за гигакалорию, а бизнес — более 5500 грн. Такую разницу объясняют тем, что государственные ограничения на повышение тарифов касаются только населения.

Влияние погоды

На сумму в квитанциях может повлиять и температура воздуха. Если на улице будет теплее, подачу тепла могут уменьшать или временно останавливать. В таком случае начисления в платежках будут ниже, ведь уменьшится фактическое потребление тепла. Также может быть и наоборот, если температура воздуха не прогреется достаточно - отопление продолжит работать. Из-за этого сумма оплаты увеличится.

