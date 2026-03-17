Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тарифы на отопление для одесситов с апреля: цифры в платежах

Тарифы на отопление для одесситов с апреля: цифры в платежах

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 17:46
Женщина проверяет батареи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В апреле 2026 года жители Одессы будут платить за тепло по действующим тарифам. Повышение для населения пока не планируется. Это связано с государственным мораторием, который действует во время военного положения. Поэтому цены на отопление для домохозяйств остаются замороженными.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько придется платить одесситам за отопление в апреле.

Тарифы для населения

Сейчас в городе действует тариф для населения примерно 1813 грн за 1 гигакалорию тепла. В домах, где установлены счетчики, сумма в платежках зависит от фактического потребления. Если же прибора учета нет, оплату начисляют по площади жилья. В среднем это около 30,7 грн за квадратный метр отапливаемой площади. Поэтому итоговая сумма в квитанции зависит от размера квартиры.

Цены для предприятий

Для других категорий потребителей тарифы значительно выше. Бюджетные учреждения платят более 4500 грн за гигакалорию тепла. Религиозные организации платят почти 5000 грн за гигакалорию, а бизнес — более 5500 грн. Такую разницу объясняют тем, что государственные ограничения на повышение тарифов касаются только населения.

Влияние погоды

На сумму в квитанциях может повлиять и температура воздуха. Если на улице будет теплее, подачу тепла могут уменьшать или временно останавливать. В таком случае начисления в платежках будут ниже, ведь уменьшится фактическое потребление тепла. Также может быть и наоборот, если температура воздуха не прогреется достаточно - отопление продолжит работать. Из-за этого сумма оплаты увеличится.

Напомним, мы сообщали о том, что в апреле жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.

Также мы писали, что в следующем месяце тарифы на вывоз мусора для жителей Одессы не изменятся. Несмотря на подорожание топлива и рост расходов предприятий, цены для населения остаются на прежнем уровне. Пока что их не будут пересматривать.

коммунальные услуги Одесса отопление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации