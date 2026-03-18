Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість паркування в Одесі: зміни у тарифі з квітня місяця

Вартість паркування в Одесі: зміни у тарифі з квітня місяця

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 18:33
Вартість паркування в Одесі: зміни у тарифі з квітня місяця
Машини на парковці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З квітня 2026 року ціни на паркування в Одесі не зміняться. Місто залишило ті самі тарифи, пільги та правила оплати. Водночас контроль за дотриманням умов став жорсткішим. Водіям варто знати, коли потрібно платити і які штрафи загрожують за порушення.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки одеситам доведеться платити за паркування у квітні.

Скільки коштує паркування

Одна година стоянки в Одесі коштує 30 грн. Цей тариф діє з початку 2025 року і залишається актуальним. Оплата потрібна лише у будні з 09:00 до 18:00. Усі офіційні майданчики позначені знаками, а розрахунок проводиться безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс".

Для тих, хто паркується часто, передбачені абонементи:

  • на місяць — 2 500 грн;
  • на рік — 22 800 грн.

Вони дозволяють зменшити витрати, якщо користуватися стоянкою регулярно.

Хто має пільги

Безкоштовно паркуватися можуть окремі категорії водіїв. Це люди з інвалідністю та ті, хто їх перевозить, учасники бойових дій, постраждалі від аварії на ЧАЕС, а також працівники дипломатичних установ на службових авто.

Які штрафи діють

За порушення правил передбачені штрафи різного рівня:

  • 340 грн — за стандартні порушення;
  • 340–510 грн — за стоянку авто з двигуном внутрішнього згоряння на місцях для електрокарів;
  • 680 грн — якщо авто заважає руху;
  • 255–510 грн — за зупинку під заборонними знаками;
  • 1 020–1 700 грн — за паркування на місцях для людей з інвалідністю;
  • 600 грн (20-кратний тариф) — якщо не оплатити стоянку понад 10 хвилин.

У разі серйозних порушень автомобіль можуть евакуювати — це коштує близько 2 000 грн. Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50%. Якщо ж затягнути з оплатою більше ніж на місяць, сума подвоюється і можливі додаткові санкції.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у квітні 2026 року жителі Одеси платитимуть за тепло за чинними тарифами. Підвищення для населення поки не планується. Це пов’язано з державним мораторієм, який діє під час воєнного стану. Тому ціни на опалення для домогосподарств залишаються замороженими.

Також ми писали про те, що у наступному місяці тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються на рівні, який встановили ще до початку повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.

комунальні послуги Одеса парковка
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації