Вартість паркування в Одесі: зміни у тарифі з квітня місяця

Машини на парковці.

З квітня 2026 року ціни на паркування в Одесі не зміняться. Місто залишило ті самі тарифи, пільги та правила оплати. Водночас контроль за дотриманням умов став жорсткішим. Водіям варто знати, коли потрібно платити і які штрафи загрожують за порушення.

Скільки одеситам доведеться платити за паркування у квітні.

Скільки коштує паркування

Одна година стоянки в Одесі коштує 30 грн. Цей тариф діє з початку 2025 року і залишається актуальним. Оплата потрібна лише у будні з 09:00 до 18:00. Усі офіційні майданчики позначені знаками, а розрахунок проводиться безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс".

Для тих, хто паркується часто, передбачені абонементи:

на місяць — 2 500 грн;

на рік — 22 800 грн.

Вони дозволяють зменшити витрати, якщо користуватися стоянкою регулярно.

Хто має пільги

Безкоштовно паркуватися можуть окремі категорії водіїв. Це люди з інвалідністю та ті, хто їх перевозить, учасники бойових дій, постраждалі від аварії на ЧАЕС, а також працівники дипломатичних установ на службових авто.

Які штрафи діють

За порушення правил передбачені штрафи різного рівня:

340 грн — за стандартні порушення;

340–510 грн — за стоянку авто з двигуном внутрішнього згоряння на місцях для електрокарів;

680 грн — якщо авто заважає руху;

255–510 грн — за зупинку під заборонними знаками;

1 020–1 700 грн — за паркування на місцях для людей з інвалідністю;

600 грн (20-кратний тариф) — якщо не оплатити стоянку понад 10 хвилин.

У разі серйозних порушень автомобіль можуть евакуювати — це коштує близько 2 000 грн. Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50%. Якщо ж затягнути з оплатою більше ніж на місяць, сума подвоюється і можливі додаткові санкції.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у квітні 2026 року жителі Одеси платитимуть за тепло за чинними тарифами. Підвищення для населення поки не планується. Це пов’язано з державним мораторієм, який діє під час воєнного стану. Тому ціни на опалення для домогосподарств залишаються замороженими.

Також ми писали про те, що у наступному місяці тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються на рівні, який встановили ще до початку повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.