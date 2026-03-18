Стоимость парковки в Одессе: изменения в тарифе с апреля месяца
С апреля 2026 года цены на парковку в Одессе не изменятся. Город оставил те же тарифы, льготы и правила оплаты. В то же время контроль за соблюдением условий стал жестче. Водителям стоит знать, когда нужно платить и какие штрафы грозят за нарушения.
Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситам придется платить за парковку в апреле.
Сколько стоит парковка
Один час стоянки в Одессе стоит 30 грн. Этот тариф действует с начала 2025 года и остается актуальным. Оплата нужна только в будни с 09:00 до 18:00. Все официальные площадки обозначены знаками, а расчет производится безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис".
Для тех, кто паркуется часто, предусмотрены абонементы:
- на месяц — 2 500 грн;
- на год — 22 800 грн.
Они позволяют уменьшить расходы, если пользоваться стоянкой регулярно.
Кто имеет льготы
Бесплатно парковаться могут отдельные категории водителей. Это люди с инвалидностью и те, кто их перевозит, участники боевых действий, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, а также работники дипломатических учреждений на служебных авто.
Какие штрафы действуют
За нарушение правил предусмотрены штрафы разного уровня:
- 340 грн — за стандартные нарушения;
- 340-510 грн — за стоянку авто с двигателем внутреннего сгорания на местах для электрокаров;
- 680 грн — если авто мешает движению;
- 255-510 грн — за остановку под запрещающими знаками;
- 1 020-1 700 грн — за парковку на местах для людей с инвалидностью;
- 600 грн (20-кратный тариф) — если не оплатить стоянку более 10 минут.
В случае серьезных нарушений автомобиль могут эвакуировать — это стоит около 2 000 грн. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. Если же затянуть с оплатой больше чем на месяц, сумма удваивается и возможны дополнительные санкции.
