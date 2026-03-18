Стоимость парковки в Одессе: изменения в тарифе с апреля месяца

С апреля 2026 года цены на парковку в Одессе не изменятся. Город оставил те же тарифы, льготы и правила оплаты. В то же время контроль за соблюдением условий стал жестче. Водителям стоит знать, когда нужно платить и какие штрафы грозят за нарушения.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситам придется платить за парковку в апреле.

Сколько стоит парковка

Один час стоянки в Одессе стоит 30 грн. Этот тариф действует с начала 2025 года и остается актуальным. Оплата нужна только в будни с 09:00 до 18:00. Все официальные площадки обозначены знаками, а расчет производится безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис".

Для тех, кто паркуется часто, предусмотрены абонементы:

на месяц — 2 500 грн;

на год — 22 800 грн.

Они позволяют уменьшить расходы, если пользоваться стоянкой регулярно.

Кто имеет льготы

Бесплатно парковаться могут отдельные категории водителей. Это люди с инвалидностью и те, кто их перевозит, участники боевых действий, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, а также работники дипломатических учреждений на служебных авто.

Какие штрафы действуют

За нарушение правил предусмотрены штрафы разного уровня:

340 грн — за стандартные нарушения;

340-510 грн — за стоянку авто с двигателем внутреннего сгорания на местах для электрокаров;

680 грн — если авто мешает движению;

255-510 грн — за остановку под запрещающими знаками;

1 020-1 700 грн — за парковку на местах для людей с инвалидностью;

600 грн (20-кратный тариф) — если не оплатить стоянку более 10 минут.

В случае серьезных нарушений автомобиль могут эвакуировать — это стоит около 2 000 грн. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. Если же затянуть с оплатой больше чем на месяц, сумма удваивается и возможны дополнительные санкции.

