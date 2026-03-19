Тарифы на свет в Одессе: стоимость в апреле 4,32 грн за кВт⋅ч

Пенсионеры считают коммунальные.

В апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.

Журналисты Новини.LIVE объясняют, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в апреле и от чего зависит конечная сумма в платежках.

Тарифы для населения

В марте цена электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе составляет 4,32 грн за кВт⋅ч. Этот тариф продолжает действовать без изменений в соответствии с решением правительства. Те, кто пользуется двухзонными счетчиками, могут уменьшить расходы. В ночное время — с 23:00 до 07:00 — электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт⋅ч, что вдвое дешевле. Днем действует стандартный тариф — 4,32 грн. Такой вариант выгоден для тех, кто включает технику ночью, например бойлер или стиральную машину.

Стоимость для бизнеса

Для бизнеса цены другие. Базовая стоимость электроэнергии в 2026 году составляет 686,23 грн за МВт⋅ч без НДС. Для предприятий в сфере "зеленой" электрометаллургии действует сниженный тариф — 359,55 грн за МВт⋅ч. Окончательная цена зависит от класса напряжения: для высокого она ниже, для низкого — выше.

Как установить двухзонный счетчик

Чтобы перейти на ночной тариф, нужно обратиться к своему оператору электросетей. Для этого подают заявление и копии документов: паспорта, идентификационного кода, подтверждения права собственности на жилье, договора на поставку электроэнергии. Сам счетчик можно купить самостоятельно или через оператора. Главное, чтобы он был сертифицирован и настроен под две временные зоны.

