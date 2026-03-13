Одеса Наскільки зміниться ситуація зі світлом в Одесі завтра

Наскільки зміниться ситуація зі світлом в Одесі завтра

Дата публікації: 13 березня 2026 20:21
Світло в Одесі 14 березня: як діятимуть відключення
Будівля без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 14 березня, енергосистема України й надалі працюватиме з браком потужності. Через це в регіонах продовжують обмежувати споживання електроенергії. Одеська область залишається серед найбільш проблемних через серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. У громадах намагаються діяти за плановими графіками, але в самій Одесі можливі аварійні відключення, які можуть траплятися без попередження та поза розкладом.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Технічний стан електромереж поки що не дає змоги повністю гарантувати виконання графіків у всіх населених пунктах області. У багатьох громадах уже діють стабілізаційні відключення. Водночас через поломки обладнання та нестабільну роботу системи електропостачання цей режим не завжди вдається витримувати рівномірно по всій Одещині.

Енергетики просять жителів користуватися електроенергією обережно. Після відновлення світла не варто одночасно вмикати кілька потужних приладів. Різке навантаження на мережу може спричинити нові аварії та повторні знеструмлення. Перевірити ситуацію зі світлом за конкретною адресою можна через офіційні чат-боти або на сайтах операторів електромереж.

Графіки відключення світла в Одесі

Нині система електропостачання міста працює в режимі стабілізаційних обмежень. Водночас ситуація на окремих ділянках швидко змінюється і може оновлюватися швидше, ніж з’являється інформація онлайн. Через це фактична тривалість відключень інколи коригують у реальному часі — залежно від навантаження на енергетичні вузли.

Відновлення пошкоджених об’єктів триває цілодобово. Коли ситуація повністю стабілізується, залежить від темпів ремонту магістральних мереж, а також від того, чи не буде нових атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області, через обстріли РФ зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також ми писали про те, чи може управляюча компанія в односторонньому порядку підіймати тарифи для мешканців. Згідно з чинним законодавством,  компанія не має права змінювати тариф без згоди мешканців, якщо договір цього не передбачає. Тариф і перелік послуг визначаються договором між співвласниками або ОСББ та управляючою компанією.

 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
