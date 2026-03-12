Відео
Україна
Відео

Головна Одеса Графіки світла в Одесі на завтра

Графіки світла в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 20:21
Графіки та ситуація зі світлом в Одесі 13 березня: чого очікувати завтра
Машини на нічній вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 березня, в енергосистемі України зберігатиметься дефіцит потужності, що змушує продовжувати обмеження споживання. Одеський регіон залишається однією з найскладніших ділянок через значні пошкодження інфраструктури. Хоча у громадах області намагаються дотримуватися планових графіків, в самій Одесі висока ймовірність аварійних знеструмлень, які можуть відбуватися поза розкладом.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Поточний стан мереж поки не дозволяє гарантувати стовідсоткове виконання графіків у всіх населених пунктах Одещини. У багатьох громадах уже впроваджено стабілізаційні відключення, проте через технічні несправності та нестабільність системи такий режим не завжди вдається підтримувати рівномірно по всій області.

Фахівці закликають мешканців до свідомого споживання: після появи світла не вмикайте потужні електроприлади одночасно. Різкий стрибок напруги часто призводить до локальних аварій та нових відключень. Щоб дізнатися статус електропостачання за вашою адресою, використовуйте офіційні чат-боти або сайти операторів мереж.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі енергосистема міста функціонує в режимі стабілізаційних обмежень. Проте ситуація на місцях динамічна і може змінюватися швидше, ніж оновлюється інформація в мережі. Саме тому тривалість відключень може коригуватися в реальному часі залежно від фактичного навантаження на вузли живлення.

Ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах тривають безперервно. Остаточна стабілізація ситуації залежить від швидкості відновлення магістральних мереж та відсутності подальших атак на енергетичні об'єкти країни.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також ми писали, що згідно з ухваленим планом енергостійкості столиці, у Києві мають бути реалізовані проекти когенеративних установок та енергетичних островів. Окремі ОСББ чи житлові будинки можуть стати енергонезалежними.

 

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
