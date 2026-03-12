Графики и ситуация со светом в Одессе 13 марта

Машины на ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 13 марта, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности, из-за чего продолжаются ограничения в потреблении электроэнергии. Одесский регион по-прежнему относится к наиболее проблемным из-за серьёзных повреждений инфраструктуры. В громадах области стараются соблюдать плановые графики подачи электричества, однако в самой Одессе существует высокая вероятность внеплановых аварийных отключений.

Аварийные отключения света

Текущее состояние сетей пока не позволяет гарантировать стопроцентное выполнение графиков во всех населенных пунктах Одесской области. Во многих громадах уже внедрены стабилизационные отключения, однако из-за технических неисправностей и нестабильности системы такой режим не всегда удается поддерживать равномерно по всей области. Специалисты призывают жителей к сознательному потреблению: после появления света не включайте мощные электроприборы одновременно. Резкий скачок напряжения часто приводит к локальным авариям и новым отключениям. Чтобы узнать статус электроснабжения по вашему адресу, используйте официальные чат-боты или сайты операторов сетей.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас энергосистема города функционирует в режиме стабилизационных ограничений. Однако ситуация на местах динамична и может меняться быстрее, чем обновляется информация в сети. Именно поэтому продолжительность отключений может корректироваться в реальном времени в зависимости от фактической нагрузки на узлы питания.

Ремонтные работы на поврежденных объектах продолжаются непрерывно. Окончательная стабилизация ситуации зависит от скорости восстановления магистральных сетей и отсутствия дальнейших атак на энергетические объекты страны.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион испытывает серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также мы писали, что согласно принятому плану энергоустойчивости столицы, в Киеве должны быть реализованы проекты когенеративных установок и энергетических островов. Отдельные ОСМД или жилые дома могут стать энергонезависимыми.