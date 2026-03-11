Видео
Главная Одесса Когда у одесситов завтра будет свет

Когда у одесситов завтра будет свет

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 20:21
Графики отключения света в Одессе 12 марта
Ночной парк Победы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 12 марта, в Украине сохранятся ограничения на потребление электроэнергии. Одесская область продолжает оставаться одним из наиболее уязвимых регионов из-за повреждений инфраструктуры. В громадах стараются придерживаться графиков отключений, однако в Одессе возможны аварийные отключения, из-за которых свет могут отключать без предварительных уведомлений.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Состояние энергосистемы пока не дает возможности гарантировать четкое соблюдение графиков во всех населенных пунктах области. В части громад уже действуют плановые ограничения потребления электроэнергии. Однако технические проблемы иногда мешают стабильно работать по такому режиму во всем регионе. Энергетики призывают жителей после восстановления электроснабжения не включать все приборы сразу. Резкое увеличение нагрузки может перегрузить сеть и вызвать новые аварийные отключения. Информацию об обесточивании по конкретному адресу советуют проверять на официальных ресурсах оператора системы распределения или в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса работает в режиме стабилизационных ограничений. Фактическая ситуация иногда меняется быстрее, чем обновляют графики. Поэтому продолжительность отключений в течение дня могут корректировать в зависимости от нагрузки на сеть.

Аварийные бригады продолжают ремонтировать поврежденные участки электросетей. Для полной стабилизации энергосистемы нужно завершить восстановительные работы и избежать новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что украинцы должны оплачивать некоторые коммунальные услуги даже тогда, когда в жилье никто не проживает. Это предусмотрено законодательством и типовыми договорами с поставщиками услуг. Часть платежей начисляется не за фактическое пользование, а за сам факт владения квартирой или ее подключения к коммунальным сетям.

Также мы писали, что в марте 2022 года в Украине ввели запрет на отключение коммунальных услуг из-за долгов. Такое решение приняли после введения военного положения. Однако сейчас этот мораторий уже не действует, поэтому должников снова могут отключать от электроснабжения.

 

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
