Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 20:21
Графіки відключення світла в Одесі 12 березня
Нічний парк Перемоги в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 12 березня, в Україні продовжать діяти обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається серед регіонів, де енергосистема найбільш вразлива через пошкоджену інфраструктуру. У громадах намагаються працювати за графіками відключень. Водночас в Одесі можливі аварійні знеструмлення, тож світло інколи можуть вимикати без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Аварійні відключення світла

Стан енергосистеми поки не дає можливості гарантувати чітке дотримання графіків у всіх населених пунктах області. У частині громад уже діють планові обмеження споживання електроенергії. Проте технічні проблеми іноді заважають стабільно працювати за таким режимом у всьому регіоні. Енергетики закликають жителів після відновлення електропостачання не вмикати всі прилади одразу. Різке збільшення навантаження може перевантажити мережу та спричинити нові аварійні відключення. Інформацію про знеструмлення за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних ресурсах оператора системи розподілу або у чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Зараз Одеса працює у режимі стабілізаційних обмежень. Фактична ситуація інколи змінюється швидше, ніж оновлюють графіки. Через це тривалість відключень протягом дня можуть коригувати залежно від навантаження на мережу.

Аварійні бригади продовжують ремонтувати пошкоджені ділянки електромереж. Для повної стабілізації енергосистеми потрібно завершити відновлювальні роботи та уникнути нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що українці повинні оплачувати деякі комунальні послуги навіть тоді, коли в житлі ніхто не проживає. Це передбачено законодавством і типовими договорами з постачальниками послуг. Частина платежів нараховується не за фактичне користування, а за сам факт володіння квартирою або її підключення до комунальних мереж.

Також ми писали, що у березні 2022 року в Україні запровадили заборону на відключення комунальних послуг через борги. Таке рішення ухвалили після введення воєнного стану. Однак зараз цей мораторій уже не діє, тому боржників знову можуть відключати від електропостачання.

 

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації