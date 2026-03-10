Відключення світла в Одесі завтра 11 березня

Вечірня вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 11 березня, в Україні продовжать діяти обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається серед найбільш уразливих регіонів через пошкоджену енергетичну інфраструктуру. У громадах намагаються дотримуватися графіків відключень. Водночас в самій Одесі іноді трапляються аварійні знеструмлення, тому світло можуть вимикати без попередження.

Аварійні відключення світла

Стан енергосистеми поки не дозволяє гарантувати чітке дотримання графіків відключень у всіх населених пунктах області. У частині громад уже діють планові обмеження. Однак технічні проблеми іноді заважають стабільно працювати за таким режимом у всьому регіоні. Енергетики радять жителям після відновлення електропостачання не вмикати одразу всі побутові прилади. Різке збільшення навантаження може перевантажити мережу та спричинити нові аварійні відключення. Перевіряти інформацію про знеструмлення за конкретною адресою рекомендують на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та у чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса працює у режимі стабілізаційних обмежень. Фактична ситуація інколи змінюється швидше, ніж оновлюються графіки. Тому тривалість відключень протягом дня можуть коригувати залежно від навантаження на мережу.

Аварійні бригади продовжують ремонтувати пошкоджені ділянки електромереж. Для повної стабілізації енергосистеми необхідно завершити відновлювальні роботи та уникнути нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

