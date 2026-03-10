Відео
Головна Одеса Коли в одеситів буде світло завтра

Коли в одеситів буде світло завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 20:21
Відключення світла в Одесі завтра 11 березня
Вечірня вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 11 березня, в Україні продовжать діяти обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається серед найбільш уразливих регіонів через пошкоджену енергетичну інфраструктуру. У громадах намагаються дотримуватися графіків відключень. Водночас в самій Одесі іноді трапляються аварійні знеструмлення, тому світло можуть вимикати без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Стан енергосистеми поки не дозволяє гарантувати чітке дотримання графіків відключень у всіх населених пунктах області. У частині громад уже діють планові обмеження. Однак технічні проблеми іноді заважають стабільно працювати за таким режимом у всьому регіоні.

Енергетики радять жителям після відновлення електропостачання не вмикати одразу всі побутові прилади. Різке збільшення навантаження може перевантажити мережу та спричинити нові аварійні відключення. Перевіряти інформацію про знеструмлення за конкретною адресою рекомендують на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та у чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса працює у режимі стабілізаційних обмежень. Фактична ситуація інколи змінюється швидше, ніж оновлюються графіки. Тому тривалість відключень протягом дня можуть коригувати залежно від навантаження на мережу.

Аварійні бригади продовжують ремонтувати пошкоджені ділянки електромереж. Для повної стабілізації енергосистеми необхідно завершити відновлювальні роботи та уникнути нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що українці повинні оплачувати деякі комунальні послуги навіть тоді, коли в житлі ніхто не проживає. Це передбачено законодавством і типовими договорами з постачальниками послуг. Частина платежів нараховується не за фактичне користування, а за сам факт володіння квартирою або її підключення до комунальних мереж.

Також ми писали, що вартість проїзду в маршрутках в Україні суттєво відрізняється залежно від міста — десь пасажири платять 15 грн, а десь ціна вже наблизилася до 25 грн. В багатьох регіонах перевізники вимагають підвищити тарифи, пояснюючи це подорожчанням пального, запчастин і зростанням витрат на обслуговування транспорту.

 

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
