Головна Одеса Ситуація зі світлом у Одесі на завтра

Ситуація зі світлом у Одесі на завтра

Дата публікації: 9 березня 2026 20:49
Які графіки відключень світла будуть в Одесі завтра, 10 березня
Люди біля атракціонів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 10 березня, в Україні зберігатимуться обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається серед найбільш уразливих регіонів через пошкоджену енергетичну інфраструктуру. У громадах намагаються працювати за графіками відключень, але в самій Одесі досі трапляються аварійні знеструмлення. Тому світло можуть вимикати без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Стан енергосистеми поки не дозволяє гарантувати чітке дотримання графіків у всіх населених пунктах області. У частині громад уже діють планові обмеження. Водночас технічні проблеми інколи заважають стабільно працювати за таким режимом у всьому регіоні. Енергетики радять мешканцям після появи електрики не вмикати одразу всі побутові прилади. Різке збільшення навантаження може перевантажити мережу й спричинити нові аварійні відключення. Перевіряти інформацію про відключення за конкретною адресою рекомендують на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та в чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса працює у режимі стабілізаційних обмежень. Реальна ситуація інколи змінюється швидше, ніж оновлюються графіки, тому тривалість відключень протягом дня можуть коригувати залежно від навантаження на мережу. Аварійні бригади продовжують ремонтувати пошкоджені ділянки мережі. Для повної стабілізації системи необхідно завершити відновлювальні роботи та уникнути нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські пенсіонери можуть підключити вигідні мобільні тарифи в березні 2026 року. Абонентам Київстару, Vodafone та lifecell доступні відносно бюджетні пакети послуг із достатнім наповненням.

Також ми писали, що наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло, газ та тепло. Рішення щодо тарифів на водопостачання приймають органи місцевого самоврядування.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
