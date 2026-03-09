Какие графики отключений света будут в Одессе завтра, 10 марта

Люди возле аттракционов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 10 марта, в Украине сохранятся ограничения на потребление электроэнергии. Одесская область продолжает оставаться одним из самых уязвимых регионов из-за повреждений в энергетической инфраструктуре. В громадах пытаются придерживаться графиков отключений, однако в самой Одессе всё ещё происходят аварийные отключения. В связи с этим свет могут отключать без предварительного уведомления.

Аварийные отключения света

Состояние энергосистемы пока не позволяет гарантировать четкое соблюдение графиков во всех населенных пунктах области. В части громад уже действуют плановые ограничения. В то же время технические проблемы иногда мешают стабильно работать по такому режиму во всем регионе. Энергетики советуют жителям после появления электричества не включать сразу все бытовые приборы. Резкое увеличение нагрузки может перегрузить сеть и вызвать новые аварийные отключения. Проверять информацию об отключении по конкретному адресу рекомендуют на официальных ресурсах оператора системы распределения и в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса работает в режиме стабилизационных ограничений. Реальная ситуация иногда меняется быстрее, чем обновляются графики, поэтому продолжительность отключений в течение дня могут корректировать в зависимости от нагрузки на сеть. Аварийные бригады продолжают ремонтировать поврежденные участки сети. Для полной стабилизации системы необходимо завершить восстановительные работы и избежать новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

