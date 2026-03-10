Отключение света в Одессе в среду, 11 марта

Вечерняя улица Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, у среду, 11 марта, в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии. Из-за поврежденной энергетической инфраструктуры Одесчина остается среди наиболее уязвимых регионов. В громадах стараются придерживаться графиков отключений. В то же время в самой Одессе иногда случаются аварийные обесточивания, поэтому свет могут выключать без предупреждения.

Аварийные отключения света

Состояние энергосистемы пока не позволяет гарантировать четкое соблюдение графиков отключений во всех населенных пунктах области. В части громад уже действуют плановые ограничения. Однако технические проблемы иногда мешают стабильно работать по такому режиму во всем регионе. Энергетики советуют жителям после восстановления электроснабжения не включать сразу все бытовые приборы. Резкое увеличение нагрузки может перегрузить сеть и вызвать новые аварийные отключения. Проверять информацию об обесточивании по конкретному адресу рекомендуют на официальных ресурсах оператора системы распределения и в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса работает в режиме стабилизационных ограничений. Фактическая ситуация иногда меняется быстрее, чем обновляются графики. Поэтому продолжительность отключений в течение дня могут корректировать в зависимости от нагрузки на сеть.

Аварийные бригады продолжают ремонтировать поврежденные участки электросетей. Для полной стабилизации энергосистемы необходимо завершить восстановительные работы и избежать новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

