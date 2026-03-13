Как будут действовать отключения света в Одессе 14 марта

Здание без света. Фото иллюстративное

В субботу, 14 марта, энергосистема Украины продолжит работать в условиях дефицита мощности. По этой причине в регионах сохраняются ограничения на потребление электроэнергии. Одесская область остается одной из самых проблемных из-за серьёзных повреждений энергетической инфраструктуры. В громадах стараются придерживаться плановых графиков, однако в самой Одессе возможны аварийные отключения, которые могут происходить внезапно и без предварительного уведомления.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Аварийные отключения света

Техническое состояние электросетей пока не позволяет полностью гарантировать выполнение графиков во всех населенных пунктах области. Во многих громадах уже действуют стабилизационные отключения. В то же время из-за поломок оборудования и нестабильной работы системы электроснабжения этот режим не всегда удается выдерживать равномерно по всей Одесской области. Энергетики просят жителей пользоваться электроэнергией осторожно. После восстановления света не стоит одновременно включать несколько мощных приборов. Резкая нагрузка на сеть может вызвать новые аварии и повторные обесточивания. Проверить ситуацию со светом по конкретному адресу можно через официальные чат-боты или на сайтах операторов электросетей.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас система электроснабжения города работает в режиме стабилизационных ограничений. В то же время ситуация на отдельных участках быстро меняется и может обновляться быстрее, чем появляется информация онлайн. Поэтому фактическая продолжительность отключений иногда корректируется в реальном времени — в зависимости от нагрузки на энергетические узлы.

Восстановление поврежденных объектов продолжается круглосуточно. Когда ситуация полностью стабилизируется, зависит от темпов ремонта магистральных сетей, а также от того, не будет ли новых атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области, из-за обстрелов РФ разрушено почти половину крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

