Свет в Одессе: графики подачи электричества на завтра в городе

Ночная Дерибасовская ночная Дерибасовская.

Энергосистема Украины работает с дефицитом из-за постоянных обстрелов. Из-за этого в регионах сохраняются ограничения. В Одесской области ситуация остается сложной. 24 марта в части громад будут действовать графики, а в самой Одессе продолжаются аварийные отключения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Ситуация со светом в Одесской области

После повреждения инфраструктуры систему до сих пор не восстановили полностью. Поэтому стабильное электроснабжение не могут гарантировать во всех районах. В большинстве населенных пунктов действуют плановые ограничения, однако их продолжительность и частота различаются. Это зависит от технического состояния сетей. В отдельных районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем предусмотрено графиками. Поэтому фактические отключения иногда не совпадают с обнародованными расписаниями.

Энергетики призывают жителей не перегружать систему. После восстановления электроснабжения не стоит одновременно включать несколько мощных приборов, ведь резкий рост потребления может вызвать локальные аварии. Актуальную информацию по конкретному адресу советуют проверять на официальных ресурсах операторов.

Что со светом в Одессе

Сейчас Одесса получает электроэнергию в пределах установленных лимитов. В то же время ситуация на отдельных участках сети меняется быстро, поэтому энергетики вынуждены оперативно корректировать графики. Из-за этого отключения иногда происходят раньше, чем обновляется информация онлайн.

Ремонт магистральных сетей продолжается непрерывно. От темпов восстановления зависит возвращение к стабильной работе без ограничений. В то же время специалисты предупреждают, что новые удары по энергетической инфраструктуре могут снова ухудшить ситуацию и усилить отключения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также мы писали о том, что в апреле 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по старым тарифам. Стоимость для населения осталась без изменений. В то же время часть потребителей может платить меньше благодаря ночному тарифу. Для этого нужно установить двухзонный счетчик.