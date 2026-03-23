На одеському Привозі зросли ціни на м’ясо: вартість сьогодні

Люди купують м’ясо на Привозі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Привозі дорожчає м’ясо. Продавці кажуть, що це пов’язано зі зростанням витрат — від пального до закупівельних цін. Покупці вже помічають різницю навіть у кілька гривень. Найбільше зміни відчутні перед святами.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує м’ясо на популярному ринку Одеси.

Подорожчання вартості

На одеському "Привозі" ціни на м’ясо ростуть поступово, але стабільно. Витрати на доставку збільшились через дорожче пальне. Також піднялись закупівельні ціни на саму продукцію. Перед святами попит традиційно зростає, і це теж впливає на вартість. Люди починають готуватися заздалегідь, скуповують м’ясо для страв і консервації. Через це навіть невелике підвищення швидко відчувається на ринку. Продавчиня Тетяна каже, що асортимент залишається великим, а якість — стабільною.

"М’ясо свіже, домашнє, вибір великий. Шийка гарна — і на шашлик, і на стейк піде. Биток теж ніжний, молоденький, ціна зараз 250 гривень", — зазначила продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Ціни на м’ясо

Зараз на Привозі можна знайти м’ясо на будь-який смак і бюджет. Є як більш жирні шматки для смаження чи запікання, так і пісне м’ясо для дієтичних страв. Продавці запевняють, що продукція свіжа, а вибір дозволяє підібрати варіант для різних страв — від шашлику до бульйонів.

Актуальні ціни на м’ясо:

Шийка — 250 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Чалагач — 240–250 грн/кг

Галяшка — 100 грн/кг

Лопатка — 180–190 грн/кг

Пашина — 180 грн/кг

Сало — 200–220 грн/кг

Стейки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Продавці додають, що навіть невеликі зміни б’ють по гаманцю покупців. Особливо це відчувають пенсіонери та ті, хто купує продукти щодня. Різниця у 5–10 гривень на кілограмі здається незначною, але в сумі дає відчутне подорожчання. За словами Тетяни, люди уважніше рахують гроші.

"Ціна піднялася десь на 5–10 гривень. Для когось це дрібниця, а для пенсіонерів — вже відчутно. Там гривня, там гривня — і виходить багато", — додала пані Тетяна.

Реберця на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Порівняння вартості

Ще місяць тому ціни на Привозі були дещо нижчими або залишались на тому ж рівні. Частина позицій не змінилася, але деякі виросли на 10–20 гривень. Найпомітніше це у сегменті популярних шматків для смаження та шашлику.

Ребра — 240 грн/кг

Биток — 230–240 грн/кг

Філе — 250 грн/кг

Шия — 250 грн/кг

Кострець — 220–230 грн/кг

Лопатка — 180–200 грн/кг

Окіст — 90–100 грн/кг

Сало — 200–220 грн/кг.

Нагадаємо, ми поовідомляли про те, що на рибних рядах Привозу в Одесі помітно зросли ціни. Найбільше продавці говорять про оселедець, який додав у вартості 20 гривень. На цінниках уже відбивається подорожчання пального, а у сегменті делікатесів до цього додалася ще й дорога логістика.

Також ми писали про те, що в Одесі на Привозі змінюються ціни на овочі. Найпомітніше подорожчала картопля, але водночас на прилавках уже з’являється й місцева теплична продукція. Саме поява одеських овочів може найближчим часом трохи збити ціни.