Ціни в Одесі на м’ясо: скільки коштує свинина, яловичина і курка

Прилавок з м'ясом. Фото: Новини.LIVE

На Київському базарі в Одесі м’ясо поки дорожчає повільно. Продавці кажуть, що останніми тижнями ціни зросли лише на 5–10 гривень за кілограм. Головна причина — дорожча логістика та пальне. Попри це, дефіциту м’яса на ринку немає.

Журналісти Новини.LIVE дізналися актуальні ціни на м’ясо на Київському базарі в Одесі.

Вартість м'яса

На прилавках Київського базару покупці можуть знайти різні види м’яса — від телятини до домашньої курки. Продавці кажуть, що попит загалом стабільний, однак люди стали купувати трохи інакше, ніж раніше.

Зараз на ринку діють такі ціни:

телятина молочна — 450 грн/кг

молода яловичина — 380 грн/кг

баранина молочна — 350–400 грн/кг

домашня курка (бройлер) — 180 грн/кг

свинина — 250–300 грн/кг

сало — 250–300 грн/кг

Сало на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Продавець Євген пояснює, що вартість формують постачальники, а також витрати на доставку. Через подорожчання пального логістика поступово дорожчає, тому це відбивається і на ціні продукції.

"Ми цим не керуємо. Ціни можуть піднятися або трохи впасти — усе залежить від ситуації. Бачите, пальне подорожчало, доставка теж стала дорожчою. Саме м’ясо піднялося приблизно на п’ять-десять гривень", — розповів продавець Євген.

Продавець Євген про ціни. Фото: Новини.LIVE

Через перебої зі світлом люди рідше купують м’ясо великими обсягами. Частіше беруть невеликі порції, готують одразу, а потім приходять за свіжим товаром.

Порівняння вартості

На одеському ринку "Привоз" ціни на окремі частини м’яса відрізняються від Київського базару. Там покупцям пропонують такі позиції:

ребра — 240 грн/кг

биток — 230–240 грн/кг

філе — 250 грн/кг

шия — 250 грн/кг

кострець — 220–230 грн/кг

лопатка — 180–200 грн/кг

окіст — 90–100 грн/кг

сало — 200–220 грн/кг

М'ясо на юазарі. Фото: Новини.LIVE

Ціни супермаркетів

Іноді м’ясо та інші продукти в супермаркетах можуть коштувати дешевше, ніж на ринках. Експерти пояснюють, що це часто пов’язано з маркетинговими стратегіями великих торговельних мереж. Супермаркети регулярно запускають акції та знижують ціни на популярні товари. Таким чином вони намагаються збільшити потік покупців і стимулювати людей купувати більше продуктів. Причини таких знижок можуть бути різними:

необхідність швидко звільнити полиці для нових поставок;

сезонне оновлення асортименту;

балансування складських запасів;

маркетингові кампанії для привернення уваги покупців.

Тому нижча ціна в магазині не обов’язково означає, що продукт має проблеми з якістю чи терміном придатності.

Прогноз цін

Наприкінці березня для українців можуть подорожчати молочні продукти, а ціни на м’ясо можуть оновитися ближче до Великодня у квітні. Однією з причин називають подорожчання пального. Світова паливна криза, пов’язана з війною в Ірані, впливає і на український ринок. Через це дорожчають бензин і дизель. Для виробників м’яса пальне має велике значення, адже воно впливає на ціну кормів та транспортування. Водночас виробники зазвичай мають певні запаси, тому ефект від здорожчання пального може проявитися лише через кілька місяців.

Зараз дефіциту м’яса на ринку немає. Однак ближче до Великодня попит на цю продукцію традиційно зростає, тому виробники можуть скористатися періодом підвищеного попиту і поступово підняти ціни. Станом на березень 2026 року продавці на одеських ринках кажуть, що ситуація залишається відносно стабільною, але подальша вартість залежатиме від логістики, пального та попиту покупців.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на фруктових рядах Київського ринку покупці можуть знайти як українські фрукти, так і продукцію з Туреччини, Іспанії, Ізраїлю та інших країн. Деякі популярні позиції на прилавках подорожчали за останній час. Найбільше це стосується імпортних фруктів. На ціну впливає доставка, адже значну частину товару привозять з-за кордону.

Також ми писали, що на Київському ринку в Одесі поступово зростають ціни на рибу. Продавці пояснюють це подорожчанням пального та змінами у логістиці постачання. Частину продукції привозять з інших регіонів України або імпортують, тому транспортні витрати одразу впливають на вартість.