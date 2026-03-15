Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі змінилися ціни на фрукти: вартість ківі та полуниці

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 15:28
Полуниця на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

Покупці на Київському ринку в Одесі звернули увагу на зміну цін на фрукти. Деякі популярні позиції на прилавках подорожчали за останній час. Найбільше це стосується імпортних фруктів, які привозять з інших країн. Продавці пояснюють, що на вартість впливають закупівельні ціни та доставка.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштують фрукти на популярному ринку Одеси.

Які фрукти здорожчали на ринках

На фруктових рядах Київського ринку покупці можуть знайти як українські фрукти, так і продукцію з Туреччини, Іспанії, Ізраїлю та інших країн. Найбільше на ціну впливає доставка, адже значну частину товару привозять з-за кордону.

За словами продавчині Оксани, зміни цін особливо помітні під час закупівлі товару. Деякі фрукти дорожчають буквально за кілька тижнів.

"Кожен раз приїжджаєш на закупку — просто в шоці. Іспанська апельсинка піднялася на двадцять гривень. Так само піднявся ківі голд, авокадо. Банан теж дорожчає, але ми його поки тримаємо на розницю — такий собі спортивний інтерес", — розповідає продавчиня Оксана.

Фрукти на прилавку
Ціни на фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти в Одесі

Станом на зараз на Київському ринку в Одесі фрукти продають за такими цінами:

  • Виноград (Молдова) — 80 грн/кг
  • Банан — 100 грн/кг
  • Лимон — 150 грн/кг
  • Грейпфрут — 130 грн/кг
  • Ківі — 150 грн/кг
  • Мандарини (Туреччина) — 120 грн/кг
  • Мандарини (Ізраїль) — 230 грн/кг
  • Мандарини (Іспанія) — 200 грн/кг
  • Гранат (Сирія) — 160 грн/кг
  • Гранат (Іспанія) — 180 грн/кг
  • Авокадо — 120 грн за штуку
  • Груша (Україна) — 120 грн/кг
  • Груша (старий сорт, киргизька) — 90 грн/кг
  • Яблука — 50-80 грн/кг
  • Полуниця — 550 грн/кг

Що з цінами на продукти в Україні

Нагадаємо, українцям варто готуватися до дорожчання курячих яєць, оскільки Великдень спровокує масовий ажіотаж — попит буде перевищувати пропозицію. Традиційно після закінчення пікового періоду, тобто ближче до літа, ціни падають, однак у 2026 році не виключена зворотна тенденція через вартість палива.

Також ми писали, що наприкінці березня для українців можуть подорожчати молочні продукти. Ціни на м’ясо теж оновляться, однак ближче до Великодня, у квітні.

Окрім цього, кожного місяця хліб дорожчає на певний відсоток, аби зміни не надто сильно були відчутні і не вдарили по гаманцях українців. Загалом протягом останніх трьох років хліб щомісяця піднімається у ціні у середньому на 1,5-2%.

фрукти Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації