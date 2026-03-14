Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Київському ринку в Одесі зросли ціни на рибу

На Київському ринку в Одесі зросли ціни на рибу

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 15:20
Риба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

На Київському ринку в Одесі поступово зростають ціни на рибу. Продавці пояснюють це подорожчанням пального та змінами у логістиці постачання. Частину продукції привозять з інших регіонів України або імпортують, тому транспортні витрати одразу впливають на вартість. 

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на популярному ринку Одеси.

Реклама
Ціни на рибу в Одесі

На рибних прилавках ринку представлений широкий асортимент морської та річкової риби, а також морепродуктів. Ціни залежать від виду продукції, способу обробки та походження. Найдешевшими залишаються кілька, мінтай і хребти лосося, а найдорожчими — копчена скумбрія та охолоджений лосось.

За словами продавчині Ксенії, торговці намагаються втримувати ціни на рибу, навіть попри зростання витрат на перевезення.

"Намагаємося тримати ціни, але від нас багато не залежить. Зараз топливо пішло вгору, логістика змінюється, доставка дорожчає — і ціни потроху ростуть. Але ми справимося — чим більше нас напрягають, тим краще працюємо", — говорить продавчиня Ксенія.

Цінники на рибу на Київському ринку Одеси. Фото: Новини.LIVE

Станом на зараз на Київському ринку в Одесі риба продається за такими цінами:

  • Оселедець пряний — 200 грн/кг
  • Ханса — 220 грн/кг
  • Кілька — 170 грн/кг
  • Салака — 120-200 грн/кг
  • Скумбрія свіжа — 380 грн/кг
  • Скумбрія слабосолона — 400 грн/кг
  • Оселедець великий — 200 грн/кг
  • Шпроти — 240 грн/кг
  • Скумбрія копчена — 680 грн/кг
  • Ставрида — 400 грн/кг
  • Хек — 200 грн/кг
  • Хек без луски — 180 грн/кг
  • Мінтай — 165 грн/кг
  • Камбала — 185 грн/кг
  • Хребти лосося — 120 грн/кг
  • Молочка рибна — 220 грн/кг
  • Креветки — 350-450 грн/кг
  • Мідії чилійські — 350 грн/кг
  • Креветки сірі — 470 грн/кг
  • Креветки без голови — 450 грн/кг
  • Кижуч дикий — 550 грн/кг
  • Лосось охолоджений — 750 грн/кг
  • Лосось шматки — 500-650 грн/кг
  • Лосось слайси — 350 грн/кг
  • Філе окуня — 400 грн/кг
  • Окунь тушка — 335-500 грн/кг

В Україні можуть зрости ціни на рибу

В Україні у цьому році можуть зрости ціни на рибу через сукупність економічних, кліматичних і виробничих чинників. Високими залишаються витрати на корми, електроенергію, пальне та логістику, що безпосередньо впливають на собівартість продукції. Різкого стрибка не прогнозують, але поступове подорожчання неминуче.

У 2026 році очікуються такі орієнтовні ціни:

  • лящ — від 100 грн/кг;
  • товстолоб — від 85-90 грн/кг;
  • сом — від 150 грн;
  • білий амур — до 90 грн/кг.

Нагадаємо, на Одещині почався сезон дунайського оселедця — знаменитої "дунайки". Перші улови вже з’явилися у Вилковому, а рибу почали привозити на одеські ринки. Однак ціна на старті сезону виявилася несподівано високою. За кілограм просять близько 500 гривень.

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на узбережжі Чорного моря знайдено понад 20 блакитних крабів. Після лютневих штормів їх почали помічати працівники та місцеві жителі. Частину тварин з’їдають хижаки, тому точна кількість більша.

Новини Одеси ціни риба
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації