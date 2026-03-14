На Київському ринку в Одесі зросли ціни на рибу

Риба на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

На Київському ринку в Одесі поступово зростають ціни на рибу. Продавці пояснюють це подорожчанням пального та змінами у логістиці постачання. Частину продукції привозять з інших регіонів України або імпортують, тому транспортні витрати одразу впливають на вартість.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на популярному ринку Одеси.

Ціни на рибу в Одесі

На рибних прилавках ринку представлений широкий асортимент морської та річкової риби, а також морепродуктів. Ціни залежать від виду продукції, способу обробки та походження. Найдешевшими залишаються кілька, мінтай і хребти лосося, а найдорожчими — копчена скумбрія та охолоджений лосось.

За словами продавчині Ксенії, торговці намагаються втримувати ціни на рибу, навіть попри зростання витрат на перевезення.

"Намагаємося тримати ціни, але від нас багато не залежить. Зараз топливо пішло вгору, логістика змінюється, доставка дорожчає — і ціни потроху ростуть. Але ми справимося — чим більше нас напрягають, тим краще працюємо", — говорить продавчиня Ксенія.

Цінники на рибу на Київському ринку Одеси. Фото: Новини.LIVE

Станом на зараз на Київському ринку в Одесі риба продається за такими цінами:

Оселедець пряний — 200 грн/кг

Ханса — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Салака — 120-200 грн/кг

Скумбрія свіжа — 380 грн/кг

Скумбрія слабосолона — 400 грн/кг

Оселедець великий — 200 грн/кг

Шпроти — 240 грн/кг

Скумбрія копчена — 680 грн/кг

Ставрида — 400 грн/кг

Хек — 200 грн/кг

Хек без луски — 180 грн/кг

Мінтай — 165 грн/кг

Камбала — 185 грн/кг

Хребти лосося — 120 грн/кг

Молочка рибна — 220 грн/кг

Креветки — 350-450 грн/кг

Мідії чилійські — 350 грн/кг

Креветки сірі — 470 грн/кг

Креветки без голови — 450 грн/кг

Кижуч дикий — 550 грн/кг

Лосось охолоджений — 750 грн/кг

Лосось шматки — 500-650 грн/кг

Лосось слайси — 350 грн/кг

Філе окуня — 400 грн/кг

Окунь тушка — 335-500 грн/кг

В Україні можуть зрости ціни на рибу

В Україні у цьому році можуть зрости ціни на рибу через сукупність економічних, кліматичних і виробничих чинників. Високими залишаються витрати на корми, електроенергію, пальне та логістику, що безпосередньо впливають на собівартість продукції. Різкого стрибка не прогнозують, але поступове подорожчання неминуче.

У 2026 році очікуються такі орієнтовні ціни:

лящ — від 100 грн/кг;

товстолоб — від 85-90 грн/кг;

сом — від 150 грн;

білий амур — до 90 грн/кг.

