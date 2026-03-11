Перша дунайка вже у продажу на Одещині, але ціна шокує

Дунайка на прилавку. Фото: Новини.LIVE

На Одещині почався сезон дунайського оселедця — знаменитої "дунайки". Перші улови вже з’явилися у Вилковому, а рибу почали привозити на одеські ринки. Однак ціна на старті сезону виявилася несподівано високою. За словами продавців, за кілограм просять близько 500 гривень.

Початок сезону

На Дунаї з’явилася перша дунайка — срібляста риба, яку щовесни чекають рибалки та поціновувачі місцевої кухні. Найперші улови традиційно фіксують у містах Вилкове та Кілія. Дунайський оселедець більшу частину життя проводить у Чорному морі. Навесні риба піднімається на нерест у Дунай, іноді долаючи сотні кілометрів проти течії. Саме в цей період і починається короткий сезон вилову.

Місцеві рибалки називають її "сріблом Дунаю" через яскравий блиск свіжої риби. Основний вилов зазвичай триває кілька весняних тижнів — від кінця березня, а пік припадає на квітень і травень.

Ціна дивує

Перші партії дунайки вже почали з’являтися і в Одесі. На Новому ринку покупці придивляються до свіжої риби, але ціна багатьох зупиняє. На місцях вилову її продають за 400 гривень, а кілограм на базарах коштує приблизно 500 гривень. Через високу ціну її іноді навіть не пишуть на цінниках — покупцям називають пошепки.

Попит при цьому значно перевищує пропозицію. Наприклад, рибалкам однієї з дунайських садиб вдалося за день зібрати лише 5–6 кілограмів риби, тоді як замовлення вже є на 30–40 кілограмів.

Риба з історією

Дунайка має давню історію на півдні України. Ще у XIX столітті її масово виловлювали в дельті Дунаю, солили у бочках і відправляли до портів Одеси та румунського Галаца. Для багатьох місцевих родин цей промисел був головним джерелом заробітку. І сьогодні дунайський оселедець залишається однією з найвідоміших сезонних риб регіону. Поціновувачі кажуть, що свіжа дунайка особливо добра у смаженому, запеченому або солоному вигляді. Саме тому щовесни за нею полюють і рибалки, і гурмани.

