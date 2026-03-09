Відео
На Одещині море на берег винесло незвичайних жителів

На Одещині море на берег винесло незвичайних жителів

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 16:25
Блакитні краби з’явилися у Нацпарку на Одещині
Блакитні краби. Фото: Іван Русев

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на узбережжі Чорного моря знайдено понад 20 блакитних крабів. Після лютневих штормів їх почали помічати працівники та місцеві жителі. Частину тварин з’їдають хижаки, тому точна кількість більша. Крім блакитних, море викинуло й інші види крабів — трав’яних, кам’яних, фіолетових і плавунців.

Про це повідомив еколог Іван Русев, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Рідкісні види

У лютому 2026 року після сильних штормів узбережжя Тузлівських лиманів стало місцем рідкісних знахідок. Працівники нацпарку разом із місцевими мешканцями зафіксували понад 20 блакитних крабів та рештки ще двох. Дослідники кажуть, що це не повна картина. Краби постійно стають їжею для хижих тварин, тому багато з них лишаються непоміченими. Подібні знахідки вже фіксували на Одещині.

Окрім блакитних крабів, під час штормів море викинуло й інші види — трав’яних, кам’яних, фіолетових та плавунців. Такі явища дозволяють науковцям краще вивчати морську фауну та вплив природних катаклізмів на екосистему.

Блакитні краби на Одещині
Знайдені краби. Фото: Іван Русев

Що відомо про крабів

Блакитний краб (Callinectes sapidus) — морський краб із синьо-зеленим панциром і яскраво-синіми клешнями. Дорослі особини можуть досягати 15–20 см у ширину. Вони живуть у прибережних водах, лиманах та естуаріях, на піщаних або мулистих ґрунтах. Блакитні краби всеїдні — харчуються молюсками, рибою, водоростями та органічними залишками. Самки відкладають сотні тисяч ікринок, які дозрівають у солонуватій воді. Для екосистеми ці краби важливі як частина харчового ланцюга — ними харчуються риби, птахи та інші хижі тварини. У Чорному морі блакитні краби не є корінним видом, тому поява їх на узбережжі — рідкісне явище, часто пов’язане зі штормами або морськими течіями.

Блакитні краби на Одещині
Краби, яких знайшли. Фото: Іван Русев

Нагадаємо,ми повідомляли, що в Одесі запропонували перенести міський зоопарк до парку Савицького. Ідею висунули місцеві активісти, пояснюючи її замалими вольєрами та застарілими умовами утримання тварин. Директор зоопарку Ігор Бєляков виступив проти такого плану. 

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині помітили перші зграї рожевих фламінго. Птахи прилетіли з боку Чорного моря наприкінці лютого. Екологи сподіваються, що цього року їм вдасться успішно загніздитися.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
