Блакитні краби з’явилися у Нацпарку на Одещині

Блакитні краби. Фото: Іван Русев

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на узбережжі Чорного моря знайдено понад 20 блакитних крабів. Після лютневих штормів їх почали помічати працівники та місцеві жителі. Частину тварин з’їдають хижаки, тому точна кількість більша. Крім блакитних, море викинуло й інші види крабів — трав’яних, кам’яних, фіолетових і плавунців.

Про це повідомив еколог Іван Русев, передає Новини.LIVE.

Рідкісні види

У лютому 2026 року після сильних штормів узбережжя Тузлівських лиманів стало місцем рідкісних знахідок. Працівники нацпарку разом із місцевими мешканцями зафіксували понад 20 блакитних крабів та рештки ще двох. Дослідники кажуть, що це не повна картина. Краби постійно стають їжею для хижих тварин, тому багато з них лишаються непоміченими. Подібні знахідки вже фіксували на Одещині.

Окрім блакитних крабів, під час штормів море викинуло й інші види — трав’яних, кам’яних, фіолетових та плавунців. Такі явища дозволяють науковцям краще вивчати морську фауну та вплив природних катаклізмів на екосистему.

Знайдені краби. Фото: Іван Русев

Що відомо про крабів

Блакитний краб (Callinectes sapidus) — морський краб із синьо-зеленим панциром і яскраво-синіми клешнями. Дорослі особини можуть досягати 15–20 см у ширину. Вони живуть у прибережних водах, лиманах та естуаріях, на піщаних або мулистих ґрунтах. Блакитні краби всеїдні — харчуються молюсками, рибою, водоростями та органічними залишками. Самки відкладають сотні тисяч ікринок, які дозрівають у солонуватій воді. Для екосистеми ці краби важливі як частина харчового ланцюга — ними харчуються риби, птахи та інші хижі тварини. У Чорному морі блакитні краби не є корінним видом, тому поява їх на узбережжі — рідкісне явище, часто пов’язане зі штормами або морськими течіями.

Краби, яких знайшли. Фото: Іван Русев

