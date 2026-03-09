На Одесчине в Нацпарке нашли редких крабов

Голубые крабы. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на берегу Черного моря обнаружили более 20 голубых крабов. После февральских штормов их начали замечать сотрудники парка и местные жители. Поскольку часть крабов становится добычей хищников, их реальное число, вероятно, больше. Помимо голубых, море выбросило также травяных, каменных, фиолетовых крабов и плавунцов.

Редкие виды

В феврале 2026 года после сильных штормов побережье Тузловских лиманов стало местом редких находок. Работники нацпарка вместе с местными жителями зафиксировали более 20 голубых крабов и остатки еще двух. Исследователи говорят, что это не полная картина. Крабы постоянно становятся пищей для хищных животных, поэтому многие из них остаются незамеченными. Подобные находки уже фиксировали в Одесской области.

Кроме голубых крабов, во время штормов море выбросило и другие виды — травяных, каменных, фиолетовых и плавунцов. Такие явления позволяют ученым лучше изучать морскую фауну и влияние природных катаклизмов на экосистему.

Найденные крабы. Фото: Иван Русев

Что известно о крабах

Голубой краб (Callinectes sapidus) — морской краб с сине-зеленым панцирем и ярко-синими клешнями. Взрослые особи могут достигать 15-20 см в ширину. Они живут в прибрежных водах, лиманах и эстуариях, на песчаных или илистых почвах. Голубые крабы всеядны — питаются моллюсками, рыбой, водорослями и органическими остатками. Самки откладывают сотни тысяч икринок, которые созревают в солоноватой воде. Для экосистемы эти крабы важны как часть пищевой цепи - ими питаются рыбы, птицы и другие хищные животные. В Черном море голубые крабы не являются коренным видом, поэтому появление их на побережье — редкое явление, часто связанное со штормами или морскими течениями.

Крабы, которых нашли. Фото: Иван Русев

