Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одесской области море на берег вынесло необычных жителей

В Одесской области море на берег вынесло необычных жителей

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 16:25
На Одесчине в Нацпарке нашли редких крабов
Голубые крабы. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" на берегу Черного моря обнаружили более 20 голубых крабов. После февральских штормов их начали замечать сотрудники парка и местные жители. Поскольку часть крабов становится добычей хищников, их реальное число, вероятно, больше. Помимо голубых, море выбросило также травяных, каменных, фиолетовых крабов и плавунцов.

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Редкие виды

В феврале 2026 года после сильных штормов побережье Тузловских лиманов стало местом редких находок. Работники нацпарка вместе с местными жителями зафиксировали более 20 голубых крабов и остатки еще двух. Исследователи говорят, что это не полная картина. Крабы постоянно становятся пищей для хищных животных, поэтому многие из них остаются незамеченными. Подобные находки уже фиксировали в Одесской области.

Кроме голубых крабов, во время штормов море выбросило и другие виды — травяных, каменных, фиолетовых и плавунцов. Такие явления позволяют ученым лучше изучать морскую фауну и влияние природных катаклизмов на экосистему.

Блакитні краби на Одещині
Найденные крабы. Фото: Иван Русев

Что известно о крабах

Голубой краб (Callinectes sapidus) — морской краб с сине-зеленым панцирем и ярко-синими клешнями. Взрослые особи могут достигать 15-20 см в ширину. Они живут в прибрежных водах, лиманах и эстуариях, на песчаных или илистых почвах. Голубые крабы всеядны — питаются моллюсками, рыбой, водорослями и органическими остатками. Самки откладывают сотни тысяч икринок, которые созревают в солоноватой воде. Для экосистемы эти крабы важны как часть пищевой цепи - ими питаются рыбы, птицы и другие хищные животные. В Черном море голубые крабы не являются коренным видом, поэтому появление их на побережье — редкое явление, часто связанное со штормами или морскими течениями.

Блакитні краби на Одещині
Крабы, которых нашли. Фото: Иван Русев

Напомним, мы сообщали, что в Одессе предложили перенести городской зоопарк в парк Савицкого. Идею выдвинули местные активисты, объясняя ее слишком маленькими вольерами и устаревшими условиями содержания животных. Директор зоопарка Игорь Беляков выступил против такого плана.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили первые стаи розовых фламинго. Птицы прилетели со стороны Черного моря в конце февраля. Экологи надеются, что в этом году им удастся успешно загнездиться.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы море
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации