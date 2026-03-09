Одесский зоопарк хотят перенести в парк Савицкого

Пеликаны в зоопарке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе местные активисты предложили перенести городской зоопарк в парк Савицкого, ссылаясь на маленькие вольеры и устаревшие условия содержания животных. Однако директор зоопарка Игорь Беляков выступил против этой идеи, отметив, что во время войны реализация проекта практически невозможна.

Перенос зоопарка

Одесские активистки Александра Гарбарь и Анжелика Карапетян предложили создать новый зоопарк в парке Савицкого. По их идее, на нынешней территории должны остаться только птицы, а для других животных хотят построить новый современный комплекс. После завершения работ их планируют вернуть в новый зоопарк. Авторы инициативы считают, что так можно решить проблему небольших вольеров и устаревших стандартов содержания, которые сформировались еще десятки лет назад.

"На территории нынешнего зоопарка предлагают оставить только птиц, а для всех остальных животных построить новый зоопарк в парке Савицкого", — написал Беляков.

Нереальность идеи

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков заявил, что сама идея расширения выглядит привлекательно, но реализовать ее сейчас практически невозможно. По его словам, строительство нового зоопарка с нуля требует миллиардов гривен и стабильного финансирования, которого во время войны нет. Отдельная проблема - перевозка животных. Такой процесс сложный и опасный, особенно для старых или крупных животных. В частности, слониха Венди уже в преклонном возрасте и может не пережить переезд.

Беляков также напомнил, что за последние годы в зоопарке появились новые просторные вольеры для многих видов животных. Их удалось построить за средства от продажи билетов, и работу по модернизации можно продолжать постепенно на нынешней территории.

"Перемещение большого количества диких животных — сверхсложное и очень рискованное дело. Попытка перевезти нашу слониху Венди в ее возрасте может стать фатальной", — подчеркнул директор зоопарка.

Скандалы с зоопарком

Вокруг Одесского зоопарка продолжаются скандалы и проверки. Активисты подали ряд жалоб в правоохранительные органы, в частности из-за строительства котельной для слоновника. В 2024 году горсовет выделил около 5 млн грн на новое отопительное оборудование, чтобы животные не мерзли зимой. Впоследствии выяснилось, что акты выполненных работ подписали еще до их завершения. Деньги перечислили подрядчику, но оборудование на тот момент не запустили. Из-за этого правоохранители открыли уголовное производство по факту растраты средств, а суд наложил арест на здания зоопарка. В руководстве зоопарка такие обвинения отвергают. Там заявляют, что против учреждения ведется информационная кампания, которая должна дискредитировать заведение и помешать его работе.

