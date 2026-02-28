Проблемы Одесского зоопарка: состояние и проверка

Одесский зоопарк. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Аварийный акватерариум после "прилета", устаревшие вольеры, аттракционы на территории и зарплаты в 6200 гривен. В Одесском зоопарке накопилось немало проблем, и в горсовете собрались, чтобы дать оценку работе учреждения и решить, что делать дальше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание рабочей группы по оценке эффективности деятельности КУ "Одесский зоопарк".

Проблемы одесского зоопарка

Проблемы в зоопарке давно, но теперь их озвучили открыто. Наибольшее беспокойство вызывает акватерариум. После взрывной волны от "прилета" потолок здания прогнулся. Полную реконструкцию пока не планируют — это слишком дорого.

Другая болезненная тема — это старые вольеры и изношенная инфраструктура. Часть объектов морально устарела и не отвечает современным стандартам содержания животных. При этом территория зоопарка — всего 6,5 гектара, а коллекция насчитывает 233 вида и около 1700 животных. Пространства не хватает.

Зарплаты рабочим зоопарка

Не меньше вопросов вызывает финансирование. Директор зоопарка Игорь Биляков заявил, что большинство работников получает "на руки по 6200 гривен". По его словам, люди остаются из-за любви к животным, но ресурсов не хватает. Он также напомнил, что городская программа развития "Зоопарк 100", принятая еще в 2013 году, почти не финансировалась, поэтому многие изменения производились за счет собственных доходов учреждения.

На фоне этих проблем в городском совете была создана рабочая группа. Ее задача — оценить эффективность работы зоопарка и условия содержания животных. Материалы должны собрать до 6 марта 2026, а отчет с выводами и рекомендациями подать до 10 марта.

Площадь зоопарка в Одессе составляет 6,5 га, а коллекция насчитывает 233 вида и около 1700 животных.

Существование зоопарка под угрозой

Ранее в Одесском зоопарке заявили о серьезной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, называющих себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, блокирующие нормальную работу заведения. Из-за постоянных проверок и аудитов специалисты просто не имеют времени полноценно заботиться о своих подопечных.

Напомним, в Одессе суд наложил арест на здании Одесского зоологического парка. Решение было принято в рамках уголовного производства о возможном присвоении бюджетных средств. Следствие подозревает злоупотребление при капитальном ремонте системы отопления.

Также мы писали, что, несмотря на войну и последствия обстрелов, все животные в Одесском зоопарке обеспечены теплом, кормами и укрытиями на период холодов.