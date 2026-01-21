Видео
Главная Одесса Одесский суд арестовал помещение зоопарка — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:27
Арест зданий Одесского зоопарка из-за подозрения в коррупции
Вход в одесский зоопарк. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе суд наложил арест на здания Одесского зоологического парка. Решение приняли в рамках уголовного производства о возможном присвоении бюджетных средств. Следствие подозревает злоупотребления во время капитального ремонта системы отопления. Речь идет о работах на миллионы гривен.

Об этом стало известно из постановления Приморского районного суда Одессы.

Что известно

Правоохранители расследуют возможную растрату средств местного бюджета во время ремонта котельного оборудования в зоопарке. По данным следствия, подрядные работы выполняло ООО "Энергорежим" по договору от 20 ноября 2025 года на сумму более 4,7 миллиона гривен. Компания должна была завершить капитальный ремонт системы отопления до 25 декабря 2025 года. Установлено, что фактический объем выполненных работ не соответствовал данным в отчетных документах. Следователи считают, что должностные лица подрядчика внесли ложные сведения в акты приемки работ и справок об их стоимости. В документах могли фигурировать работы, которые не выполнялись или были сделаны частично и с нарушением технологий. Также, по версии следствия, завышались объемы и цены материалов.

При осмотре территории зоопарка следователи зафиксировали отсутствие части конструктивных элементов и материалов, указанных в документации. Это свидетельствует, что часть бюджетных средств могли перечислить безосновательно.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Приморской окружной прокуратуры и наложил арест на нежилые здания и сооружения зоопарка, где проводились ремонтные работы. До завершения следствия запрещено отчуждать это имущество и выполнять любые строительные или восстановительные работы, чтобы сохранить возможные доказательства.

Напомним, мы сообщали, что в порту в Одесской области арестовали иностранное судно. Также мы писали, что в Одессе компании подозревают в сговоре с РФ.

Одесса суд Одесская область Новости Одессы арест следствие
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
