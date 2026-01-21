Арешт будівель Одеського зоопарку через підозру в корупції

Вхід до одеського зоопарку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі суд наклав арешт на будівлі Одеського зоологічного парку. Рішення ухвалили в межах кримінального провадження про можливе привласнення бюджетних коштів. Слідство підозрює зловживання під час капітального ремонту системи опалення. Йдеться про роботи на мільйони гривень.

Про це стало відомо з ухвали Приморського районного суду Одеси.

Що відомо

Правоохоронці розслідують можливу розтрату коштів місцевого бюджету під час ремонту котельного обладнання в зоопарку. За даними слідства, підрядні роботи виконувало ТОВ "Енергорежим" за договором від 20 листопада 2025 року на суму понад 4,7 мільйона гривень. Компанія мала завершити капітальний ремонт системи опалення до 25 грудня 2025 року. Встановлено, що фактичний обсяг виконаних робіт не відповідав даним у звітних документах. Слідчі вважають, що посадові особи підрядника внесли неправдиві відомості до актів приймання робіт і довідок про їхню вартість. У документах могли фігурувати роботи, які не виконувалися або були зроблені частково та з порушенням технологій. Також, за версією слідства, завищувалися обсяги та ціни матеріалів.

Під час огляду території зоопарку слідчі зафіксували відсутність частини конструктивних елементів і матеріалів, зазначених у документації. Це свідчить, що частину бюджетних коштів могли перерахувати безпідставно.

Суд задовольнив клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури та наклав арешт на нежитлові будівлі й споруди зоопарку, де проводилися ремонтні роботи. До завершення слідства заборонено відчужувати це майно та виконувати будь-які будівельні чи відновлювальні роботи, щоб зберегти можливі докази.

