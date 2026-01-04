Відео
Головна Одеса Майно під арештом — компанії Одеси перевіряють на співпрацю з РФ

Майно під арештом — компанії Одеси перевіряють на співпрацю з РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 17:26
Арешт майна одеських фірм у справі про можливу співпрацю з РФ
Правоохоронці проводять обшуки. Фото ілюстративне: СБУ

Суд в Одесі арештував документи, готівку та техніку у справі про можливу співпрацю місцевих компаній із державою-агресором. Слідство вважає, що бізнес-структури могли бути залучені до операцій на тимчасово окупованій території.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

В Одесі арештували майно компаній

Рішення про арешт майна, вилученого під час обшуків у центрі міста, ухвалив пересипський районний суд Одеси 29 грудня. Йдеться про кримінальне провадження, що розслідує Служба безпеки України та яке стосується можливого пособництва державі-агресору і колабораційної діяльності.

Згідно з матеріалами слідства, провадження відкрили у квітні 2025 року. За версією слідчих, низка компаній могла бути причетною до господарської та логістичної діяльності на тимчасово окупованій території, зокрема в Автономній Республіці Крим. Правоохоронці перевіряють, чи могли через такі операції надаватися послуги або передаватися матеріальні ресурси структурам, підконтрольним Росії.

У матеріалах справи фігурують такі компанії:

  • ТОВ "ТРАНСШИП"
  • ТОВ "Донмар"
  • ДП "Трансшип-Агент"
  • ДП "Трансшип Балк"
  • ТОВ "Краншип"
  • ТОВ "Лугове Агро"
  • ДП "Лугове"

Слідство звертає увагу на діяльність підрозділів цих фірм, які могли працювати або мати зв’язки з підприємствами на окупованій території. Проте, які саме послуги надавалися та в яких обсягах — наразі не уточнюється. 

Що саме арештували у фірм

Під час обшуків у бізнес-центрі правоохоронці вилучили установчі та фінансові документи, договори, печатки, банківські записи, мобільні телефони, жорсткий диск, а також готівку. Частина цих матеріалів, за версією слідства, може містити відомості про фінансові операції та можливі зв’язки фігурантів справи.

Окремо в ухвалі суду зазначено про вилучення понад 259 тисяч гривень і 300 тис. доларів США. Прокурор наполягав, що без арешту це майно можуть приховати, знищити або використати для подальших протиправних дій.

Суд погодився з аргументами обвинувачення та наклав арешт на вилучене майно. Заборона на користування і розпорядження діятиме до завершення досудового розслідування або окремого рішення суду.

Нагадаємо, росіяни серед лідерів за кількістю нових ФОПів на Одещині. Також ми писали, що в Одесі арештували судно тіньового флоту Росії.

Одеська область Новини Одеси бізнес арешт судові рішення Тіньовий флот РФ
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
