Росіяни серед лідерів за кількістю нових ФОПів на Одещині

Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:39
Росіяни відкривають ФОПи на Одещині — статистика 2025 року
Чоловік йде з напоєм біля кав'яярні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області зростає кількість іноземців, які відкривають бізнес. Серед них — громадяни РФ, які посідають друге місце за кількістю зареєстрованих ФОПів у регіоні. Найчастіше росіяни заробляють у торгівлі та сфері послуг.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

Бізнес попри війну

За даними Єдиного державного реєстру, за дев’ять місяців 2025 року в Україні іноземці відкрили понад 1,6 тисячі ФОПів. Майже 300 із них — на Одещині, що становить близько 18% від усіх нових іноземних підприємців у країні. Найчастіше бізнес в Україні відкривають громадяни Азербайджану, Росії та Узбекистану. Їхні підприємства працюють зокрема у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, оптових продажах та IT-сфері. Водночас, серед іноземців, які закрили бізнеси, також переважають громадяни Росії — вони очолюють антирейтинг за кількістю припинених ФОПів. На Одещині у цьому році закрилися 196 бізнесів — це 17% від усієї кількості.

Росіяни найчастіше відкривають бізнем в Україні
Кількість нових ФОПів в Україні. Фото: Опендатабот

Попри це, Одеська область залишається одним із найпопулярніших регіонів для іноземних підприємців після Києва. За дев’ять місяців тут відкрилися сотні нових бізнесів, що свідчить про стабільний інтерес до області навіть у складних економічних умовах.
 

Росіяни найчастіше відкривають бізнем в Україні
Кількість закритих ФОПів. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, ми писали, що податкова готує масштабні перевірки ФОПів на Одещині. Такод ми повідомляли, що таке "Сплячі Фопи" та чи мають вони сплачувати податки.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
