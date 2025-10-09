Податкова перевірка бізнесу в Одеській області 2025

Жінка сидить біля одного із закладів харчування в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Податкова служба оголосила про додаткові тисячі перевірок бізнесу до кінця року. Найбільше уваги приділять компаніям, однак перевірки торкнуться й підприємців. Одещина — серед регіонів із найбільшою кількістю запланованих ревізій.

Про це стало відомо з даних "Опендатабот".

Реклама

Читайте також:

Перевірки податкової

Державна податкова служба оновила план-графік і додала ще 122 перевірки до кінця 2025 року. Загальна кількість запланованих інспекцій тепер становить 4908, із яких майже 80% стосуються компаній, решта — фізичних осіб-підприємців.

До кінця цього року податківці перевірять понад тисячу бізнесів, зокрема 42 фінансові установи, 268 ФОПів та підприємства, які мають проблеми зі сплатою податків і зборів. Частину компаній уже визнано банкрутами або припинено діяльність, однак вони все одно залишаються у плані. Найчастіше перевірятимуть бізнеси, пов’язані з оптовою торгівлею, сільським господарством, виробництвом продуктів, логістикою та роздрібною торгівлею.

Одещина посіла третє місце серед регіонів за кількістю перевірок — тут податківці завітають щонайменше до 114 компаній. Попереду лише Київ — 219 і Дніпропетровська область — 122 перевірки.

Кількість перевірок в облпстях. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, ми писали, що Одещина серед лідерів за кількістю відкритих і закритих ФОПів. Також ми повідомляли, що українці можуть отримати грант на відкриття власного бізнесу.