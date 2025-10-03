Відео
Головна Одеса Бізнес на Одещині — регіон в ТОПі за відкриттям і закриттям ФОПів

Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:45
Бізнес на Одещині: нові підприємці та закриття фопів
Люди проходять повз будку з кафою. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE

У 2025 році в Україні зареєстровано понад 225 тисяч нових підприємців. Попри зростання бізнес-активності, понад 213 тисяч фопів закрились. Одещина увійшла до регіонів із найбільшою кількістю нових бізнесів, але й серед лідерів за закриттями.

Про це свідчать дані "Опендатабот".

Лідери серед регіонів

За рік в Україні відкрилися 225 046 нових фопів, що трохи перевищує кількість закритих бізнесів — 213 293. У підсумку приріст становив близько 15 тисяч підприємців. Це свідчить про поступове відновлення підприємницької активності навіть в умовах війни. Найбільше нових бізнесів з’явилося у Києві (30 487), на Дніпропетровщині (22 248), Львівщині (17 234), Київщині (16 752) та Одещині (16 402). Водночас саме ці регіони, зокрема й Одещина, стали серед лідерів за кількістю закриттів. В Одеській області наприклад закрилися 16 147 ФОПів.

Карта регіонів з кількістю ФОП
Карта областей з кількістю відкритих ФОП. Фото: Опендатабот

Найпопулярнішою сферою залишаються торгівля — майже третина всіх нових фопів займається роздрібом, ще 8% — оптовою торгівлею. За ними йдуть IT, ресторанна справа та інформаційні послуги. У тих самих галузях підприємці найчастіше й припиняють роботу.

Цікаво, що більшість нових бізнесів відкривають жінки — шість із десяти нових фопів. Вони активні у сфері послуг, освіти, виробництва одягу та медицини. Чоловіки ж більше працюють у доставці та логістиці, будівництві та ремонті техніки.

Карта регіонів з кількістю ФОП
Карта областей з кількістю закритих ФОП. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина у ТОП-10 регіонів за кількістю продажу зброї. Також ми писали, що Одещина лідирує за кількістю боржників з оплати комунальних послуг.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
