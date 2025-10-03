Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бизнес на Одесчине — регион в ТОПе по открытию и закрытию ФОПов

Бизнес на Одесчине — регион в ТОПе по открытию и закрытию ФОПов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 15:45
Бизнес в Одесской области: новые предприниматели и закрытие ФОПов
Люди проходят мимо будки с кафой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2025 году в Украине зарегистрировано более 225 тысяч новых предпринимателей. Несмотря на рост бизнес-активности, более 213 тысяч ФОПов закрылись. Одесская область вошла в регионы с наибольшим количеством новых бизнесов, но и среди лидеров по закрытию.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Реклама
Читайте также:

Лидеры среди регионов

За год в Украине открылись 225 046 новых ФОПов, что немного превышает количество закрытых бизнесов — 213 293. В итоге прирост составил около 15 тысяч предпринимателей. Это свидетельствует о постепенном восстановлении предпринимательской активности даже в условиях войны. Больше всего новых бизнесов появилось в Киеве (30 487), на Днепропетровщине (22 248), Львовщине (17 234), Киевщине (16 752) и Одесской области (16 402). В то же время именно эти регионы, в том числе и Одесская область, стали среди лидеров по количеству закрытий. В Одесской области например закрылись 16 147 ФЛП.

Карта регіонів з кількістю ФОП
Карта областей с количеством открытых ФЛП. Фото: Опендатабот

Самой популярной сферой остаются торговля - почти треть всех новых ФОПов занимается розницей, еще 8% — оптовой торговлей. За ними следуют IT, ресторанное дело и информационные услуги. В тех же отраслях предприниматели чаще всего и прекращают работу.

Интересно, что большинство новых бизнесов открывают женщины - шесть из десяти новых ФОПов. Они активны в сфере услуг, образования, производства одежды и медицины. Мужчины же больше работают в доставке и логистике, строительстве и ремонте техники.

Карта регіонів з кількістю ФОП
Карта областей с количеством закрытых ФЛП. Фото: Опендатабот

Напомним, мы сообщали, что Одесская область в ТОП-10 регионов по количеству продаж оружия. Также мы писали, что Одесская область лидирует по количеству должников по оплате коммунальных услуг.

Одесса ФЛП Одесская область Новости Одессы бизнес предприниматели
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации