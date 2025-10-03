Бизнес в Одесской области: новые предприниматели и закрытие ФОПов

Люди проходят мимо будки с кафой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В 2025 году в Украине зарегистрировано более 225 тысяч новых предпринимателей. Несмотря на рост бизнес-активности, более 213 тысяч ФОПов закрылись. Одесская область вошла в регионы с наибольшим количеством новых бизнесов, но и среди лидеров по закрытию.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Лидеры среди регионов

За год в Украине открылись 225 046 новых ФОПов, что немного превышает количество закрытых бизнесов — 213 293. В итоге прирост составил около 15 тысяч предпринимателей. Это свидетельствует о постепенном восстановлении предпринимательской активности даже в условиях войны. Больше всего новых бизнесов появилось в Киеве (30 487), на Днепропетровщине (22 248), Львовщине (17 234), Киевщине (16 752) и Одесской области (16 402). В то же время именно эти регионы, в том числе и Одесская область, стали среди лидеров по количеству закрытий. В Одесской области например закрылись 16 147 ФЛП.

Карта областей с количеством открытых ФЛП. Фото: Опендатабот

Самой популярной сферой остаются торговля - почти треть всех новых ФОПов занимается розницей, еще 8% — оптовой торговлей. За ними следуют IT, ресторанное дело и информационные услуги. В тех же отраслях предприниматели чаще всего и прекращают работу.

Интересно, что большинство новых бизнесов открывают женщины - шесть из десяти новых ФОПов. Они активны в сфере услуг, образования, производства одежды и медицины. Мужчины же больше работают в доставке и логистике, строительстве и ремонте техники.

Карта областей с количеством закрытых ФЛП. Фото: Опендатабот

