Одесчина в лидерах по количеству компаний под санкциями — данные

Одесчина в лидерах по количеству компаний под санкциями — данные

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 10:58
Санкционные компании в Одесской области - кто под ограничениями СНБО
Женщина идет по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине в санкционном списке СНБО находится почти 200 компаний. Несмотря на ограничения, некоторые из них зарабатывают миллиарды. Больше всего предприятий под санкциями зарегистрировано в Киеве, но и в Одесской области есть значительное количество таких компаний.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Читайте также:

Подсанкционные компании

По состоянию на сентябрь 2025 года под санкциями СНБО находятся 197 компаний. В Одесской области их 17 — это второй показатель среди регионов после Киева. Большинство фигурантов работают в сфере торговли, строительства, информационных услуг и организации азартных игр.

В 2024 году в список внесли больше всего предприятий — 123, что составляет более 60% от всех нынешних участников реестра. Части компаний ограничения установлены до 2027 года, для других — до 2034-го или даже бессрочно. Есть и уникальные случаи, когда санкции будут действовать до 2073 года. В то же время реестр постепенно меняется: у более 30 компаний санкции уже отменили, еще для 217 предприятий они закончились. Среди тех, кто выбыл из списка, были компании с многомиллионными доходами.

Карта з областями та кількістю підсанкційних компаній
Количество компаний под санкциями по областям. Фото: Опендатабот

Напомним, мы писали, что Зеленский анонсировал новый удар санкциями по РФ. Также мы сообщали о том, почему ЕК хочет ударить санкциями по криптоплатформам РФ.

Одесса санкции Одесская область Новости Одессы компании
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
