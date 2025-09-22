Санкційні компанії на Одещині — хто під обмеженнями РНБО

Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні у санкційному списку РНБО перебуває майже 200 компаній. Попри обмеження, деякі з них заробляють мільярди. Найбільше підприємств під санкціями зареєстровано у Києві, але і в Одеській області є значна кількість таких компаній.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Підсанкційні компанії

Станом на вересень 2025 року під санкціями РНБО перебувають 197 компаній. В Одеській області їх 17 — це другий показник серед регіонів після Києва. Більшість фігурантів працюють у сфері торгівлі, будівництва, інформаційних послуг та організації азартних ігор.

У 2024 році до списку внесли найбільше підприємств — 123, що становить понад 60% від усіх нинішніх учасників реєстру. Частині компаній обмеження встановлено до 2027 року, для інших — до 2034-го чи навіть безстроково. Є й унікальні випадки, коли санкції діятимуть до 2073 року. Водночас реєстр поступово змінюється: у понад 30 компаній санкції вже скасували, ще для 217 підприємств вони закінчилися. Серед тих, хто вибув зі списку, були компанії з багатомільйонними доходами.

Кількість компаній під санкціями по областям. Фото: Опендатабот

