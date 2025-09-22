Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одещина в лідерах за кількістю компаній під санкціями — дані

Одещина в лідерах за кількістю компаній під санкціями — дані

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:58
Санкційні компанії на Одещині — хто під обмеженнями РНБО
Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні у санкційному списку РНБО перебуває майже 200 компаній. Попри обмеження, деякі з них заробляють мільярди. Найбільше підприємств під санкціями зареєстровано у Києві, але і в Одеській області є значна кількість таких компаній.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Реклама
Читайте також:

Підсанкційні компанії

Станом на вересень 2025 року під санкціями РНБО перебувають 197 компаній. В Одеській області їх 17 — це другий показник серед регіонів після Києва. Більшість фігурантів працюють у сфері торгівлі, будівництва, інформаційних послуг та організації азартних ігор.

У 2024 році до списку внесли найбільше підприємств — 123, що становить понад 60% від усіх нинішніх учасників реєстру. Частині компаній обмеження встановлено до 2027 року, для інших — до 2034-го чи навіть безстроково. Є й унікальні випадки, коли санкції діятимуть до 2073 року. Водночас реєстр поступово змінюється: у понад 30 компаній санкції вже скасували, ще для 217 підприємств вони закінчилися. Серед тих, хто вибув зі списку, були компанії з багатомільйонними доходами.

Карта з областями та кількістю підсанкційних компаній
Кількість компаній під санкціями по областям. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, ми писали, що Зеленський анонсував новий удар санкціями по РФ. Також ми повідомляли про те, чому ЄК хоче вдарити санкціями по криптоплатформах РФ.

Одеса санкції Одеська область Новини Одеси компанії РНБО
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації