Главная Одесса Одесчина в топ-10 по исчезновению оружия — актуальные данные

Одесчина в топ-10 по исчезновению оружия — актуальные данные

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:01
Потери оружия в Одесской области в 2025 году: более 16 тысяч единиц
Автомат и патроны. Фото иллюстративное: Служба безопасности Украины

В Украине с начала полномасштабной войны потеряно почти полмиллиона единиц оружия. Только за последний год количество потерь выросло почти вдвое. Больше всего оружия теряют в Киеве и Донецкой области. В Одесской области также зарегистрировано немало случаев потерянного оружия.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Читайте также:

Лидеры среди регионов

По данным военных и правоохранительных структур, всего с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го в Украине потеряно или похищено более 491 тысячи единиц оружия. При этом 94% случаев связаны с потерями, а 6% — с похищениями. Чаще всего исчезают автоматы, в частности АК-74, которых исчезло более 99 тысяч, а также охотничьи ружья — более 135 тысяч единиц. Боевые пистолеты и пистолеты под резиновую пулю составляют еще примерно четверть всех случаев.

Наибольшие потери зафиксированы в Киеве (78,5 тыс.), в Донецкой области (72,2 тыс.), Николаевской и Киевской (по 50,1 тыс.), а также в Запорожской области (36,9 тыс.). В Одесской области потеряно 16 520 единиц оружия. Эти данные демонстрируют серьезный масштаб проблемы безопасности в стране и подчеркивают необходимость усиления контроля за оборотом оружия на местах.

Лідери серед областей
Карта областей с цифрами. Фото: Опендатабот

Напомним, Зеленский рассказал, получит ли Украина дальнобойное оружие от США. Также мы писали о том, что Китай строит атомный авианосец.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
