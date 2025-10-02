Відео
Головна Одеса Одещина у топ-10 за зникнення зброї — актуальні дані

Одещина у топ-10 за зникнення зброї — актуальні дані

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:01
Втрати зброї на Одещині у 2025 році: понад 16 тисяч одиниць
Автомат та набої. Фото ілюстративне: Служба безпеки України

В Україні від початку повномасштабної війни втрачено майже півмільйона одиниць зброї. Лише за останній рік кількість втрат зросла майже удвічі. Найбільше зброї втрачають у Києві та на Донеччині. На Одещині також зареєстровано чимало випадків втраченої зброї.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Читайте також:

Лідери серед регіонів

За даними військових та правоохоронних структур, загалом з вересня 2024-го по вересень 2025-го в Україні втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. При цьому 94% випадків пов’язані з втратами, а 6% — із викраденнями. Найчастіше зникають автомати, зокрема АК-74, яких зникло понад 99 тисяч, а також мисливські рушниці — понад 135 тисяч одиниць. Бойові пістолети та пістолети під гумову кулю складають ще приблизно чверть усіх випадків.

Найбільші втрати зафіксовані у Києві (78,5 тис.), на Донеччині (72,2 тис.), Миколаївщині та Київщині (по 50,1 тис.), а також у Запорізькій області (36,9 тис.). На Одещині втрачено 16 520 одиниць зброї. Ці дані демонструють серйозний масштаб проблеми безпеки в країні та підкреслюють необхідність посилення контролю за обігом зброї на місцях.

Лідери серед областей
Карта областей з цифрами. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи отримає Україна далекобійну зброю від США. Також ми писали про те, що Китай будує атомний авіаносець.

Одеса зброя Одеська область Новини Одеси війна лідер
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
