Втрати зброї на Одещині у 2025 році: понад 16 тисяч одиниць

Одещина у топ-10 за зникнення зброї — актуальні дані
В Україні від початку повномасштабної війни втрачено майже півмільйона одиниць зброї. Лише за останній рік кількість втрат зросла майже удвічі. Найбільше зброї втрачають у Києві та на Донеччині. На Одещині також зареєстровано чимало випадків втраченої зброї.
Про це повідомили в "Опендатабот".
Лідери серед регіонів
За даними військових та правоохоронних структур, загалом з вересня 2024-го по вересень 2025-го в Україні втрачено або викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. При цьому 94% випадків пов’язані з втратами, а 6% — із викраденнями. Найчастіше зникають автомати, зокрема АК-74, яких зникло понад 99 тисяч, а також мисливські рушниці — понад 135 тисяч одиниць. Бойові пістолети та пістолети під гумову кулю складають ще приблизно чверть усіх випадків.
Найбільші втрати зафіксовані у Києві (78,5 тис.), на Донеччині (72,2 тис.), Миколаївщині та Київщині (по 50,1 тис.), а також у Запорізькій області (36,9 тис.). На Одещині втрачено 16 520 одиниць зброї. Ці дані демонструють серйозний масштаб проблеми безпеки в країні та підкреслюють необхідність посилення контролю за обігом зброї на місцях.
