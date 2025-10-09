Видео
Видео

ФОПам Одесчины стоит готовиться — налоговая усиливает проверки

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:55
Налоговая проверка бизнеса в Одесской области в 2025 году
Женщина сидит возле одного из заведений питания в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Налоговая служба объявила о дополнительных тысячах проверок бизнеса до конца года. Больше всего внимания уделят компаниям, однако проверки коснутся и предпринимателей. Одесская область — среди регионов с наибольшим количеством запланированных ревизий.

Об этом стало известно из данных "Опендатабот".



Проверки налоговой

Государственная налоговая служба обновила план-график и добавила еще 122 проверки до конца 2025 года. Общее количество запланированных инспекций теперь составляет 4908, из которых почти 80% касаются компаний, остальные — физических лиц-предпринимателей.

До конца этого года налоговики проверят более тысячи бизнесов, в том числе 42 финансовых учреждения, 268 ФЛП и предприятия, имеющие проблемы с уплатой налогов и сборов. Часть компаний уже признаны банкротами или прекращена деятельность, однако они все равно остаются в плане. Чаще всего будут проверять бизнесы, связанные с оптовой торговлей, сельским хозяйством, производством продуктов, логистикой и розничной торговлей.

Одесская область заняла третье место среди регионов по количеству проверок — здесь налоговики посетят как минимум 114 компаний. Впереди только Киев — 219 и Днепропетровская область — 122 проверки.

В Україні посилюють перевірки ФОП
Количество проверок в областях. Фото: Опендатабот

Напомним, мы писали, что Одесская область среди лидеров по количеству открытых и закрытых ФОПов. Также мы сообщали, что украинцы могут получить грант на открытие собственного бизнеса.

Одесса Налоговая служба Одесская область Новости Одессы бизнес проверки
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
