Россияне открывают ФОПы в Одесской области - статистика 2025 года

Мужчина идет с напитком возле кофейни. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области растет количество иностранцев, которые открывают бизнес. Среди них — граждане РФ, которые занимают второе место по количеству зарегистрированных ФЛП в регионе. Чаще всего россияне зарабатывают в торговле и сфере услуг.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Бизнес несмотря на войну

По данным Единого государственного реестра, за девять месяцев 2025 года в Украине иностранцы открыли более 1,6 тысячи ФЛП. Почти 300 из них — в Одесской области, что составляет около 18% от всех новых иностранных предпринимателей в стране. Чаще всего бизнес в Украине открывают граждане Азербайджана, России и Узбекистана. Их предприятия работают в розничной торговле, общественном питании, оптовых продажах и IT-сфере. В то же время среди иностранцев, которые закрыли бизнес, также преобладают граждане России — они возглавляют антирейтинг по количеству прекращенных ФЛП. В Одесской области в этом году закрылись 196 бизнесов — это 17% от всего количества.

Количество новых ФЛП в Украине. Фото: Опендатабот

Несмотря на это, Одесская область остается одним из самых популярных регионов для иностранных предпринимателей после Киева. За девять месяцев здесь открылись сотни новых бизнесов, что свидетельствует о стабильном интересе к области даже в сложных экономических условиях.

Количество закрытых ФЛП. Фото: Опендатабот

Напомним, мы писали, что налоговая готовит масштабные проверки ФЛП в Одесской области. Такод мы сообщали, что такое "Спящие ФЛПы" и должны ли они платить налоги.