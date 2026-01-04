Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Арест имущества — компании Одессы проверяют на партнерство с РФ

Арест имущества — компании Одессы проверяют на партнерство с РФ

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:26
Арест имущества одесских фирм по делу о возможном сотрудничестве с РФ
Правоохранители проводят обыски. Фото иллюстративное: СБУ

Суд в Одессе арестовал документы, наличные и технику по делу о возможном сотрудничестве местных компаний с государством-агрессором. Следствие считает, что бизнес-структуры могли быть привлечены к операциям на временно оккупированной территории.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

В Одессе арестовали имущество компаний

Решение об аресте имущества, изъятого во время обысков в центре города, принял Пересыпский районный суд Одессы 29 декабря. Речь идет об уголовном производстве, что расследует Служба безопасности Украины и которое касается возможного пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности.

Согласно материалам следствия, производство открыли в апреле 2025 года. По версии следователей, ряд компаний мог быть причастен к хозяйственной и логистической деятельности на временно оккупированной территории, в частности в Автономной Республике Крым. Правоохранители проверяют, могли ли через такие операции предоставляться услуги или передаваться материальные ресурсы структурам, подконтрольным России.

В материалах дела фигурируют такие компании:

  • ООО "ТРАНСШИП"
  • ООО "Донмар"
  • ГП "Трансшип-Агент"
  • ГП "Трансшип Балк"
  • ООО "Краншип"
  • ООО "Луговое Агро"
  • ГП "Луговое"

Следствие обращает внимание на деятельность подразделений этих фирм, которые могли работать или иметь связи с предприятиями на оккупированной территории. Однако, какие именно услуги предоставлялись и в каких объемах — пока не уточняется.

Что именно арестовали у фирм

Во время обысков в бизнес-центре правоохранители изъяли учредительные и финансовые документы, договоры, печати, банковские записи, мобильные телефоны, жесткий диск, а также наличные. Часть этих материалов, по версии следствия, может содержать сведения о финансовых операциях и возможных связях фигурантов дела.

Отдельно в постановлении суда указано об изъятии более 259 тысяч гривен и 300 тыс. долларов США. Прокурор настаивал, что без ареста это имущество могут скрыть, уничтожить или использовать для дальнейших противоправных действий.

Суд согласился с аргументами обвинения и наложил арест на изъятое имущество. Запрет на пользование и распоряжение будет действовать до завершения досудебного расследования или отдельного решения суда.

Напомним, россияне среди лидеров по количеству новых ФЛП в Одесской области. Также мы писали, что в Одессе арестовали судно теневого флота России.

Одесская область Новости Одессы бизнес арест судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации