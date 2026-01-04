Арест имущества одесских фирм по делу о возможном сотрудничестве с РФ

Правоохранители проводят обыски. Фото иллюстративное: СБУ

Суд в Одессе арестовал документы, наличные и технику по делу о возможном сотрудничестве местных компаний с государством-агрессором. Следствие считает, что бизнес-структуры могли быть привлечены к операциям на временно оккупированной территории.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

В Одессе арестовали имущество компаний

Решение об аресте имущества, изъятого во время обысков в центре города, принял Пересыпский районный суд Одессы 29 декабря. Речь идет об уголовном производстве, что расследует Служба безопасности Украины и которое касается возможного пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности.

Согласно материалам следствия, производство открыли в апреле 2025 года. По версии следователей, ряд компаний мог быть причастен к хозяйственной и логистической деятельности на временно оккупированной территории, в частности в Автономной Республике Крым. Правоохранители проверяют, могли ли через такие операции предоставляться услуги или передаваться материальные ресурсы структурам, подконтрольным России.

В материалах дела фигурируют такие компании:

ООО "ТРАНСШИП"

ООО "Донмар"

ГП "Трансшип-Агент"

ГП "Трансшип Балк"

ООО "Краншип"

ООО "Луговое Агро"

ГП "Луговое"

Следствие обращает внимание на деятельность подразделений этих фирм, которые могли работать или иметь связи с предприятиями на оккупированной территории. Однако, какие именно услуги предоставлялись и в каких объемах — пока не уточняется.

Что именно арестовали у фирм

Во время обысков в бизнес-центре правоохранители изъяли учредительные и финансовые документы, договоры, печати, банковские записи, мобильные телефоны, жесткий диск, а также наличные. Часть этих материалов, по версии следствия, может содержать сведения о финансовых операциях и возможных связях фигурантов дела.

Отдельно в постановлении суда указано об изъятии более 259 тысяч гривен и 300 тыс. долларов США. Прокурор настаивал, что без ареста это имущество могут скрыть, уничтожить или использовать для дальнейших противоправных действий.

Суд согласился с аргументами обвинения и наложил арест на изъятое имущество. Запрет на пользование и распоряжение будет действовать до завершения досудебного расследования или отдельного решения суда.

Суд согласился с аргументами обвинения и наложил арест на изъятое имущество. Запрет на пользование и распоряжение будет действовать до завершения досудебного расследования или отдельного решения суда.