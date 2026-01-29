Видео
Україна
Видео

Существование Одесского зоопарка под угрозой — в чем причина

Существование Одесского зоопарка под угрозой — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:04
Одесский зоопарк обвинил активистов в травле и фейках
Вход в зоопарк. Фото иллюстративное: КУ "Одесский зоопарк"

В Одесском зоопарке заявили о серьезной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, которые называют себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, которые блокируют нормальную работу заведения. Из-за постоянных проверок и аудитов специалисты просто не имеют времени полноценно заниматься своими подопечными.

Об этом сообщили на странице Одесского зоопарка.

Жалобы на зоопарк

Одесский зоопарк официально обвинил активистов в злоупотреблении правом на обращение в государственные органы. По словам администрации, эти люди массово рассылают идентичные заявления в полицию и контролирующие службы, распространяя ложную информацию. Каждая такая жалоба влечет за собой проверку, что заставляет персонал вместо лечения и ухода за животными заниматься подготовкой отчетов для аудиторов.

В заведении напоминают, что именно зоопарк стал пристанищем для тысяч домашних любимцев одесситов, которые вынуждены были бежать за границу в начале вторжения. Сюда везли котов, собак, попугаев и даже шиншилл. Работники также спасали зверей после подрыва Каховской ГЭС и помогали птицам, пострадавшим от разлива нефти в Черном море.

"Под фейковыми лозунгами эти лица требуют передачи животных в другие учреждения или фактического прекращения нашей деятельности. Такие требования не имеют никакого обоснования и представляют прямую угрозу существованию зоопарка", — заявляет администрация.

Одним из главных поводов для хейта в сети стала ситуация вокруг строительства котельной в слоновнике. В администрации уверяют, что скрывать им нечего. Всю техническую и финансовую документацию уже передали следователям. Несмотря на досудебное расследование, никаких доказательств вины руководства нет. Зоопарк планирует и в дальнейшем защищать свою честь в правовом поле и не позволит уничтожить место, которое стало островком спокойствия для горожан.

"Администрация сотрудничает со следствием. Но подчеркиваем: факт расследования — это еще не доказательство вины. Мы не позволим уничтожить зоопарк фейками", — резюмировали в официальном заявлении.

Напомним, мы сообщали, что суд арестовал здание Одесского зоопарка. Также мы писали, что Харьковский ТЦК отреагировал на фейки об убийстве военного.

Одесса фейки Одесская область зоопарк Новости Одессы жалобы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
