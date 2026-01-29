Одесский зоопарк обвинил активистов в травле и фейках

Вход в зоопарк. Фото иллюстративное: КУ "Одесский зоопарк"

В Одесском зоопарке заявили о серьезной угрозе его существованию из-за постоянных атак со стороны групп лиц, которые называют себя зоозащитниками. Администрация жалуется на бесконечные фейковые доносы и жалобы, которые блокируют нормальную работу заведения. Из-за постоянных проверок и аудитов специалисты просто не имеют времени полноценно заниматься своими подопечными.

Об этом сообщили на странице Одесского зоопарка.

Жалобы на зоопарк

Одесский зоопарк официально обвинил активистов в злоупотреблении правом на обращение в государственные органы. По словам администрации, эти люди массово рассылают идентичные заявления в полицию и контролирующие службы, распространяя ложную информацию. Каждая такая жалоба влечет за собой проверку, что заставляет персонал вместо лечения и ухода за животными заниматься подготовкой отчетов для аудиторов.

В заведении напоминают, что именно зоопарк стал пристанищем для тысяч домашних любимцев одесситов, которые вынуждены были бежать за границу в начале вторжения. Сюда везли котов, собак, попугаев и даже шиншилл. Работники также спасали зверей после подрыва Каховской ГЭС и помогали птицам, пострадавшим от разлива нефти в Черном море.

"Под фейковыми лозунгами эти лица требуют передачи животных в другие учреждения или фактического прекращения нашей деятельности. Такие требования не имеют никакого обоснования и представляют прямую угрозу существованию зоопарка", — заявляет администрация.

Одним из главных поводов для хейта в сети стала ситуация вокруг строительства котельной в слоновнике. В администрации уверяют, что скрывать им нечего. Всю техническую и финансовую документацию уже передали следователям. Несмотря на досудебное расследование, никаких доказательств вины руководства нет. Зоопарк планирует и в дальнейшем защищать свою честь в правовом поле и не позволит уничтожить место, которое стало островком спокойствия для горожан.

"Администрация сотрудничает со следствием. Но подчеркиваем: факт расследования — это еще не доказательство вины. Мы не позволим уничтожить зоопарк фейками", — резюмировали в официальном заявлении.

"Администрация сотрудничает со следствием. Но подчеркиваем: факт расследования — это еще не доказательство вины. Мы не позволим уничтожить зоопарк фейками", — резюмировали в официальном заявлении.