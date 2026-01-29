Одеський зоопарк звинуватив активістів у цькуванні та фейках

Вхід в зоопарк. Фото ілюстративне: КУ "Одеський зоопарк"

В Одеському зоопарку заявили про серйозну загрозу його існуванню через постійні атаки з боку груп осіб, які називають себе зоозахисниками. Адміністрація скаржиться на нескінченні фейкові доноси та скарги, які блокують нормальну роботу закладу. Через постійні перевірки та аудити фахівці просто не мають часу повноцінно опікуватися своїми підопічними.

Про це повідомили на сторінці Одеського зоопарку.

Реклама

Читайте також:

Скарги на зоопарк

Одеський зоопарк офіційно звинуватив активістів у зловживанні правом на звернення до державних органів. За словами адміністрації, ці люди масово розсилають ідентичні заяви до поліції та контролюючих служб, поширюючи неправдиву інформацію. Кожна така скарга тягне за собою перевірку, що змушує персонал замість лікування та догляду за тваринами займатися підготовкою звітів для аудиторів.

У закладі нагадують, що саме зоопарк став прихистком для тисяч домашніх улюбленців одеситів, які змушені були тікати за кордон на початку вторгнення. Сюди везли котів, собак, папуг та навіть шиншил. Працівники також рятували звірів після підриву Каховської ГЕС та допомагали птахам, які постраждали від розливу нафти в Чорному морі.

"Під фейковими гаслами ці особи вимагають передачі тварин в інші заклади або фактичного припинення нашої діяльності. Такі вимоги не мають жодного обґрунтування та становлять пряму загрозу існуванню зоопарку", — заявляє адміністрація.

Одним із головних приводів для хейту в мережі стала ситуація навколо будівництва котельні у слонівнику. В адміністрації запевняють, що приховувати їм нічого. Всю технічну та фінансову документацію вже передали слідчим. Попри досудове розслідування, жодних доказів вини керівництва немає. Зоопарк планує й надалі захищати свою честь у правовому полі та не дозволить знищити місце, яке стало острівцем спокою для містян.

"Адміністрація співпрацює зі слідством. Але наголошуємо: факт розслідування — це ще не доказ вини. Ми не дозволимо знищити зоопарк фейками", — резюмували в офіційній заяві.

Нагадаємо, ми повідомляли, що суд заарештував будівлю Одеського зоопарку. Також ми писали, що Харківський ТЦК відреагував на фейки про вбивство військового.