Подготовка Одесского зоопарка к зиме - тепло, корма и работа котлов

В Одесском зоопарке активно завершают подготовку к холодному сезону. Несмотря на войну и последствия обстрелов, все животные обеспечены теплом, кормами и укрытиями. В зверинце говорят, что главное — чтобы жители не почувствовали зимних стрессов и перебоев с электричеством.

О подготовке зоопарка к зиме журналистам Новини.LIVE рассказал директор зверинца Игорь Беляков.

Как зоопарк проходит зиму

По его словам в зоопарке уже полностью завершили подготовку к зиме — запасли дров и корма, а вольеры проверили и укрепили. В слоновнике продолжается монтаж нового котла для Венди, который вскоре введут в эксплуатацию. Игорь Беляков рассказывает, что главная задача — сделать так, чтобы животные не пострадали даже во время блэкаутов.

"У нас 12 котлов на твердом топливе. Мы уже несколько лет не покупаем уголь, работаем на дровах — и это дает возможность держать тепло даже во время отключений. За всю войну наши животные не почувствовали, что происходит снаружи. Они не мерзли и не голодали", — говорит Беляков.

Руководитель зверинца добавляет, что запас кормов и сырья сформирован заранее — это стратегический резерв, без которого в зоопарке не заходят в зимний сезон. Заготовлены сено, солома и другие необходимые запасы.

Команда работает в полном составе

Беляков говорит, что даже в сложных условиях коллектив сохранился почти полностью и это дает возможность удерживать ритм работы. Ведь всю техническую подготовку к зиме обеспечивают именно работники, которые часто работают по ночам — особенно во время отключений света, когда нужно держать котлы в постоянном режиме.

"Коллектив остался в Одессе. Люди работают в любых условиях. Для работы в зоопарке надо любить животных и любить людей — потому что мы ежедневно общаемся с посетителями", — говорит директор зверинца.

Напомним, в Одесском зоопарке заявили об острой необходимости в продолжении реконструкции, которая практически остановилась из-за войны. Также мы сообщали, что полиция открыла против зверинца уголовное производство за жестокое обращение с животными.