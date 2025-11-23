Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как будут зимовать животные в Одесском зоопарке — что уже сделали

Как будут зимовать животные в Одесском зоопарке — что уже сделали

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 19:21
обновлено: 19:21
Подготовка Одесского зоопарка к зиме - тепло, корма и работа котлов
Обезьяна в зоопарке прячется за столбом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском зоопарке активно завершают подготовку к холодному сезону. Несмотря на войну и последствия обстрелов, все животные обеспечены теплом, кормами и укрытиями. В зверинце говорят, что главное — чтобы жители не почувствовали зимних стрессов и перебоев с электричеством.

О подготовке зоопарка к зиме журналистам Новини.LIVE рассказал директор зверинца Игорь Беляков.

Реклама
Читайте также:

Как зоопарк проходит зиму

По его словам в зоопарке уже полностью завершили подготовку к зиме — запасли дров и корма, а вольеры проверили и укрепили. В слоновнике продолжается монтаж нового котла для Венди, который вскоре введут в эксплуатацию. Игорь Беляков рассказывает, что главная задача — сделать так, чтобы животные не пострадали даже во время блэкаутов.

"У нас 12 котлов на твердом топливе. Мы уже несколько лет не покупаем уголь, работаем на дровах — и это дает возможность держать тепло даже во время отключений. За всю войну наши животные не почувствовали, что происходит снаружи. Они не мерзли и не голодали", — говорит Беляков.

Руководитель зверинца добавляет, что запас кормов и сырья сформирован заранее — это стратегический резерв, без которого в зоопарке не заходят в зимний сезон. Заготовлены сено, солома и другие необходимые запасы.

Команда работает в полном составе

Беляков говорит, что даже в сложных условиях коллектив сохранился почти полностью и это дает возможность удерживать ритм работы. Ведь всю техническую подготовку к зиме обеспечивают именно работники, которые часто работают по ночам — особенно во время отключений света, когда нужно держать котлы в постоянном режиме.

"Коллектив остался в Одессе. Люди работают в любых условиях. Для работы в зоопарке надо любить животных и любить людей — потому что мы ежедневно общаемся с посетителями", — говорит директор зверинца.

Напомним, в Одесском зоопарке заявили об острой необходимости в продолжении реконструкции, которая практически остановилась из-за войны. Также мы сообщали, что полиция открыла против зверинца уголовное производство за жестокое обращение с животными.

Одесса животные Одесская область зоопарк зима Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации