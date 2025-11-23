Відео
Як зимуватимуть тварини в Одеському зоопарку — що вже зробили

Як зимуватимуть тварини в Одеському зоопарку — що вже зробили

Дата публікації: 23 листопада 2025 19:21
Оновлено: 19:21
Підготовка Одеського зоопарку до зими — тепло, корми та робота котлів
Мавпа в зоопарку ховається за стовпом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеському зоопарку активно завершують підготовку до холодного сезону. Попри війну та наслідки обстрілів, усі тварини забезпечені теплом, кормами й укриттями. У звіринці кажуть, що головне — щоб мешканці не відчули зимових стресів і перебоїв з електрикою.

Про підготовку зоопарку до зими журналістам Новини.LIVE розповів директор звіринцю Ігор Бєляков.

Читайте також:

Як зоопарк проходить зиму

За його словами, в зоопарку вже повністю завершили підготовку до зими — запасли дров та корма, а вольєри перевірили й укріпили. У слоновнику триває монтаж нового котла для Венді, який невдовзі введуть в експлуатацію. Ігор Бєляков розповідає, що головне завдання — зробити так, щоб тварини не постраждали навіть під час блекаутів.

"У нас 12 котлів на твердому паливі. Ми вже кілька років не купуємо вугілля, працюємо на дровах — і це дає можливість тримати тепло навіть під час відключень. За всю війну наші тварини не відчули, що відбувається зовні. Вони не мерзли і не голодували", — каже Бєляков.

Керівник звіринця додає, що запас кормів і сировини сформований заздалегідь — це стратегічний резерв, без якого у зоопарку не заходять у зимовий сезон. Заготовлені сіно, солома та інші необхідні запаси.

Команда працює у повному складі

Бєляков каже, що навіть у складних умовах колектив зберігся майже повністю і це дає можливість утримувати ритм роботи. Адже усю технічну підготовку до зими забезпечують саме працівники, які часто працюють ночами — особливо під час відключень світла, коли потрібно тримати котли у постійному режимі.

"Колектив залишився в Одесі. Люди працюють у будь-яких умовах. Для роботи в зоопарку треба любити тварин і любити людей — бо ми щодня спілкуємося з відвідувачами", — говорить директор звіринцю.

Нагадаємо, в Одеському зоопарку заявили про гостру потребу у продовженні реконструкції, яка практично зупинилася через війну. Також ми повідомляли, що поліція відкрила проти звіринця кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами

Одеса тварини Одеська область зоопарк зима Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
