Скандал в Одеському зоопарку — хто знущається з тварин

Вхід до одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Одеський зоопарк завжди перебував під пильною увагою не лише з боку волонтерів, а й простих містян. І ось у черговий раз у соціальних мережах з'явилося відео з підписом про те, що мешканці звіринця утримуються в жахливих умовах. Поліція навіть відкрила за цим фактом справу та відправила на місце перевірку.

Тож, чим сьогодні живе одеський зоопарк і чи справді існує проблема? Відповіді шукали журналісти Новини.LIVE.

Атаки на Одеський зоопарк

Скандали навколо одеського зоопарку не вщухають уже близько місяця. Ролики зі змученими тваринами з'являються на різних платформах і спричиняють хвилю обурень з боку людей. Однак у самому звіринці називають це інформаційною атакою на установу, а відео — фейками.

"Наприклад, знімають там страуса, який спить. Викладають таке відео, накладають трагічну музику і кажуть, що це мертвий страус. Чи знімають, як стоїть антилопа під дощем, а знімають так, щоб до поля зору не потрапляв вхід до будиночка антилопи, і кажуть, що закритий доступ до сховища і ми тут знущаємося з тварин", — каже директор зоопарку Ігор Бєляков.

Ігор Бєляков, директор Одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

При цьому копитні тварини не бояться дощу і їм комфортно. Навіть за такої погоди перебувають у вольєрі на свіжому повітрі. Інакше вони ховалися б у своєму укритті, тим більше, що доступ туди завжди відкритий. Головне в цьому випадку — ракурс, під яким робите відео. Важливий фактор, який показує, що комфорт мешканців на першому місці, — тварини-довгожителі.

"Предмет нашої гордості — левиця, якій 21 рік, це як на перерахунок людського віку десь 120-130 років. І звісно, що вона дуже стара, але вона активна, вона їсть. Це говорить про те, що ми дбаємо про її життя дуже добре", — зазначає Ігор Бєляков.

Леви одеського зоопарку у вольєрі. Фото: Новини.LIVE

Те, що інтернет-простір буквально заповнений різними провокаційними відео, дуже схоже на добре сплановану акцію. В одеському зоопарку пов'язують це ні з чим іншим, як спробами тиску на керівництво. Тим більше, що до цього були передумови.

"І так збіглося, що початок цього хейту стався через кілька днів після того, як управління споживчого ринку почало виселяти з нашого зоопарку орендарів, карусельщиків, і вони пообіцяли, що вам так просто це не минеться. Я нічого не хочу казати й тицяти пальцем, але так збіглося, що все це почалося", — зізнається директор звіринця.

Вольєр Одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

За фактом цих публікацій поліцією було відкрито справу, проте після перевірки на місці порушень не виявили.

"На жаль, наше законодавство в нашій країні дуже відстає від реального життя, і наклепники не караються так, як це потрібно. Тому що сьогодні технології дозволяють створити суспільний резонанс буквально на порожньому місці, для цього не потрібно ніякої реальної події", — наголошує Бєляков.

Пелікани, які мешкають в Одеському зоопарку. Фото: Новини.LIVE

За словами директора зоопарку, сьогодні досить важко покарати тих, хто спеціально поширює фейкові відео та робить ажіотаж навколо них. Щоб цього уникнути, необхідні зміни до законодавства та посилення покарання.

Провокації з тваринами

Інформаційна війна почала переходити вже за межі дозволеного — страждають тварини. Так, 11 жовтня в зоопарку в олениці було виявлено перелом ноги за дуже підозрілих обставин.

"Ми проводили свої розслідування і подали заяву до поліції, тому що можлива диверсія. Завжди, коли починаються такі речі, як ось ці брудні війни, брудні ігри, одна з них сьогодні розгорнулася проти Одеського зоопарку, завжди можуть страждати тварини. Так було в різних зоопарках, і так було в Одеському зоопарку у 1987 році, коли отруїли двох бегемотів", — розповідає директор.

Директор Одеського звіринця Ігор Бєляков. Фото: Новини.LIVE

Зараз у зоопарку побоюються, що це може бути не останній випадок. Завдяки лікарям тварині вдалося врятувати ногу і вона проходить складне лікування.

Підготовка до зими

Що ж до настання холодів, то у звіринці вже повністю готові до зими. Наслідки прильотів усунули, дрова та корми є у повному достатку. З теплом буде й слоновник, новий котел для Венді вже скоро буде зданий в експлуатацію.

"У нас 12 котлів загалом у зоопарку різних, якими ми гріємо наших тварин на твердому паливі. Ми останні роки вже не закуповуємо вугілля, бо це дуже складно. Наші тварини за всю війну не відчули, що війна, вони ніколи не голодували і не мерзли", — ділиться Ігор Бєляков.

Верблюди у вольєрі одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Єдина незручність — додаткове навантаження на співробітників зоопарку. Щоб звірі були в теплі, необхідно топити котли не тільки вдень, а й вночі, особливо якщо немає світла.

Проблеми зоопарку

Головною проблемою на сьогодні для одеського зоопарку залишається його реконструкція. Через війну роботи були практично припинені, а звіринцю просто потрібні нові вольєри. Поки що за три роки вдалося побудувати тигренятник, ведмежатник, лев'ятник, вони відповідають сучасним українським і європейським нормам. Проте є ще й такі вольєри, які не лише фізично, а й морально застаріли.

"Багато ось цих вольєрів ми зробили коштом самого зоопарку, за наші доходи від вхідної каси. Новий вхід, озеро, це зроблено коштом міського бюджету. Ось ці два вольєри — це меценатські проєкти. Ще багато потрібно: нам потрібен новий слоновник, нам треба вольєр для хижаків, бо в нас ще інші леви є в старому вольєрі, леопард, гієни", — зазначає директор звіринця.

Відремонтований вхід до одеського зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Але, попри всі складнощі, зоопарк живе і продовжує радувати одеситів своїми розважальними програмами, найближча з яких 22 числа. Також вже заплановано заходи на новорічні свята. І традиційно наприкінці року буде випущено кліп-вітання. Він стане останнім у черзі гороскопа. Обіцяють, що сподобається всім, оскільки зроблять його понад креативним.

