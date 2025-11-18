Скандал в Одесском зоопарке - кто издевается над животными

Вход в одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Одесский зоопарк всегда находился под пристальным вниманием не только со стороны волонтеров, но и простых горожан. И вот в очередной раз в социальных сетях появилось видео с подписью о том, что обитатели зверинца содержатся в ужасных условиях. Полиция даже открыла по этому факту дело и отправила на место проверку.

Так чем сегодня живет одесский зоопарк и действительно ли существует проблема? Ответы искали журналисты Новини.LIVE.

Атаки на Одесский зоопарк

Скандалы вокруг одесского зоопарка не утихают уже около месяца. Ролики с измученными животными появляются на различных платформах и вызывают волну возмущений со стороны людей. Однако в самом зверинце называют это информационной атакой на учреждение, а видео — фейками.

"Например, снимают там страуса, который спит. Выкладывают такое видео, накладывают трагическую музыку и говорят, что это мертвый страус. Или снимают, как стоит антилопа под дождем, а снимают так, чтобы в поле зрения не попадал вход в домик антилопы, и говорят, что закрыт доступ в укрытие и мы здесь издеваемся над животными", — говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

Игорь Беляков, директор Одесского зоопарка. Фото: Новини.LIVE

При этом копытные животные не боятся дождя. Им комфортно даже при такой погоде находиться в вольере на свежем воздухе. Иначе они прятались бы в своем укрытии, тем более что доступ туда всегда открыт. Главное в этом случае — ракурс, под которым делаете видео. Немаловажный фактор, который показывает, что комфорт обитателей на первом месте, — животные-долгожители.

"Предмет нашей гордости — львица, которой 21 год, это как на пересчет человеческого возраста где-то 120-130 лет. И конечно, она очень старая, но она активна, она ест. Это говорит о том, что мы заботимся о ее жизни очень хорошо", — отмечает Игорь Беляков.

Львы одесского зоопарка в вольере. Фото: Новини.LIVE

То, что интернет-пространство буквально заполнено различными провокационными видео, очень похоже на хорошо спланированную акцию. В одесском зоопарке связывают это ни с чем иным, как с попытками давления на руководство. Тем более, что к этому были предпосылки.

"И так совпало, что начался этот хейт через несколько дней после того, как управление потребительского рынка стал выселять из нашего зоопарка арендаторов, карусельщиков, и они пообещали, что так просто это не пройдет. Я ничего не хочу говорить и тыкать пальцем, но так совпало, что все это началось", — признается директор зверинца.

Вольер Одесского зоопарка. Фото: Новини.LIVE

По факту данных публикации полицией было открыто дело, однако после проверки на месте нарушения не выявили.

"К сожалению, наше законодательство в нашей стране очень отстает от реальной жизни и клеветники не наказываются так, как это нужно. Потому что сегодня технологии позволяют создать общественный резонанс буквально на пустом месте, для этого не нужно никакого реального события", — подчеркивает Беляков.

Пеликаны, которые живут в Одесском зоопарке. Фото: Новини.LIVE

По словам директора зоопарка, сегодня достаточно трудно наказать тех, кто специально распространяет фейковые видео и делает ажиотаж вокруг них. Чтобы этого избежать, необходимы изменения в законодательстве и ужесточение наказания.

Провокации с животными

Информационная война начала переходить уже за пределы дозволенного — страдают животные. Так, 11 октября в зоопарке у оленихи был обнаружен перелом ноги при очень подозрительных обстоятельствах.

"Мы проводили свои расследования и подали заявление в полицию, потому что возможна диверсия. Всегда, когда начинаются такие вещи, как вот эти грязные войны, грязные игры, одна из них сегодня развернулась против Одесского зоопарка, всегда могут страдать животные. Так было в разных зоопарках, и так было в Одесском зоопарке в 1987 году, когда отравили двух бегемотов", — рассказывает директор.

Директор Одесского зверинца Игорь Беляков. Фото: Новини.LIVE

Сейчас в зоопарке опасаются, что это может быть не последний случай. Благодаря врачам животному удалось спасти ногу и оно проходит сложное лечение.

Подготовка к зиме

Что касается наступления холодов, то в зверинце уже полностью готовы к зиме. Последствия прилетов устранили, дрова и корма есть в полном изобилии. С теплом будет и слоновник, новый котел для Венди уже скоро будет сдан в эксплуатацию.

"У нас 12 котлов всего в зоопарке разных, которыми мы греем наших животных на твердом топливе. Мы последние годы уже не закупаем уголь, потому что это очень сложно. Наши животные за всю войну не почувствовали, что война, они никогда не голодали и не мерзли", — делится Игорь Беляков.

Верблюды в вольере одесского зоопарка. Фото: Новини.LIVE

Единственное неудобство — дополнительная нагрузка на сотрудников зоопарка. Чтобы звери были в тепле, необходимо топить котлы не только днем, но и ночью, особенно если нет света.

Проблемы зоопарка

Главной проблемой на сегодняшний день для одесского зоопарка остается его реконструкция. Из-за войны работы были практически приостановлены, а зверинцу просто необходимы новые вольеры. Пока что за три года удалось построить тигренятник, медвежатник, львятник, они соответствуют современным украинским и европейским нормам. Однако есть еще и такие вольеры, которые не только физически, но и морально устарели.

"Много вот этих вольеров мы сделали за счет самого зоопарка, за наши доходы от входной кассы. Новый вход, озеро, это сделано за счет городского бюджета. Вот эти два вольера — это меценатские проекты. Еще много нужно, нам нужен новый слоновник, нам надо вольер для хищников, потому что у нас еще другие львы есть в старом вольере, леопард, гиены", — отмечает директор зверинца.

Отремонтированный вход в одесский зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря на все сложности, зоопарк живет и продолжает радовать одесситов своими развлекательными программами, ближайшая из которых 22 числа. Также уже запланированы мероприятия на новогодние праздники. И традиционно в конце года будет выпущен клип-поздравление. Он станет последним в очереди гороскопа. Обещают, что понравится всем, поскольку сделают его сверх креативным.

