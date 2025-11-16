Выпуск филинов в дельту Дуная - птицы поселились в Одесской области

Филин в дельте Дуная. Фото: Rewilding Ukraine

В дельте Дуная в Одесской области снова слышен голос самой большой совы Европы. Четыре филина улетели на волю после длительной подготовки в зоопарках и адаптационном вольере. Это новый важный шаг для восстановления популяции вида, который на грани исчезновения из наших краев.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

Филин, которого выпустили в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine

Откуда привезли филинов

Птицы родились в зоопарке "Лимпопо", а первые уроки полета и охоты получили в Одесском зоопарке. Там их учили самостоятельно хватать добычу и реагировать на природные раздражители, чтобы в дикой природе не растерялись.

Перед возвращением в дикую природу филинов перевезли в дельту Дуная, на базу зеленого туризма "Пеликан" в Вилково. Здесь для них обустроили специальный адаптационный вольер: птицы привыкали к звукам, запахам и ритму жизни поймы, но еще были под наблюдением специалистов.

Всего в рамках программы в природу уже вернули 15 филинов

Филин сидит на дереве. Фото: Rewilding Ukraine

Маршрут птиц будут отслеживать

Двое из четырех пернатых получили GPS-трекеры. Благодаря этому орнитологи смогут отслеживать их маршруты, места отдыха и охоты. Такие данные помогают понять, где именно филинам наиболее комфортно, и как лучше защищать их новые территории.

Филины — это высшие хищники. Они охотятся на грызунов и других мелких животных, сдерживают их численность и тем самым восстанавливают естественный баланс в экосистеме дельты.

