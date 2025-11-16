Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині у дельту Дунаю випустили пугачів — фото

На Одещині у дельту Дунаю випустили пугачів — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 17:41
Оновлено: 17:02
Випуск пугачів у дельту Дунаю — птахи оселились на Одещині
Пугач у дельті Дунаю. Фото: Rewilding Ukraine

У дельті Дунаю на Одещині знову чути голос найбільшої сови Європи. Чотири пугачі полетіли на волю після тривалої підготовки в зоопарках та адаптаційному вольєрі. Це новий важливий крок для відновлення популяції виду, який на межі зникнення з наших країв.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

Реклама
Читайте також:
Сова в Дельті Дунаю
Пугач, якого випустили на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

Звідки привезли пугачів

Птахи народилися в зоопарку "Лімпопо", а перші уроки польоту й полювання отримали в Одеському зоопарку. Там їх навчали самостійно хапати здобич і реагувати на природні подразники, щоб у дикій природі не розгубилися.

Перед поверненням у дику природу пугачів перевезли до дельти Дунаю, на базу зеленого туризму "Пелікан" у Вилковому. Тут для них облаштували спеціальний адаптаційний вольєр: птахи звикали до звуків, запахів та ритму життя заплави, але ще були під наглядом фахівців.

Загалом у межах програми до природи вже повернули 15 пугачів

Пугач спостерігає за здобиччю
Пугач сидить на дереві. Фото: Rewilding Ukraine

Маршрут птахів відстежуватимуть

Двоє з чотирьох пернатих отримали GPS-трекери. Завдяки цьому орнітологи зможуть відстежувати їхні маршрути, місця відпочинку та полювання. Такі дані допомагають зрозуміти, де саме пугачам найбільш комфортно, і як краще захищати їхні нові території.

Пугачі — це вищі хижаки. Вони полюють на гризунів та інших дрібних тварин, стримують їхню чисельність і тим самим відновлюють природний баланс у екосистемі дельти. 

Нагадаємо, одеситів закликають бути уважними перед тим, як заводити машину варто перевіряти транспорт на наявність котиків під капотом. Також ми писали, що із зоокуточка у Хмельницькому втекли дві левиці.

Одеса природа Одеська область Дунай Новини Одеси птахи
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації