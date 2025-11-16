Випуск пугачів у дельту Дунаю — птахи оселились на Одещині

Пугач у дельті Дунаю. Фото: Rewilding Ukraine

У дельті Дунаю на Одещині знову чути голос найбільшої сови Європи. Чотири пугачі полетіли на волю після тривалої підготовки в зоопарках та адаптаційному вольєрі. Це новий важливий крок для відновлення популяції виду, який на межі зникнення з наших країв.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Пугач, якого випустили на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

Звідки привезли пугачів

Птахи народилися в зоопарку "Лімпопо", а перші уроки польоту й полювання отримали в Одеському зоопарку. Там їх навчали самостійно хапати здобич і реагувати на природні подразники, щоб у дикій природі не розгубилися.

Перед поверненням у дику природу пугачів перевезли до дельти Дунаю, на базу зеленого туризму "Пелікан" у Вилковому. Тут для них облаштували спеціальний адаптаційний вольєр: птахи звикали до звуків, запахів та ритму життя заплави, але ще були під наглядом фахівців.

Загалом у межах програми до природи вже повернули 15 пугачів

Пугач сидить на дереві. Фото: Rewilding Ukraine

Маршрут птахів відстежуватимуть

Двоє з чотирьох пернатих отримали GPS-трекери. Завдяки цьому орнітологи зможуть відстежувати їхні маршрути, місця відпочинку та полювання. Такі дані допомагають зрозуміти, де саме пугачам найбільш комфортно, і як краще захищати їхні нові території.

Пугачі — це вищі хижаки. Вони полюють на гризунів та інших дрібних тварин, стримують їхню чисельність і тим самим відновлюють природний баланс у екосистемі дельти.

Нагадаємо, одеситів закликають бути уважними перед тим, як заводити машину варто перевіряти транспорт на наявність котиків під капотом. Також ми писали, що із зоокуточка у Хмельницькому втекли дві левиці.