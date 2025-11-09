Відео
Україна
Котики під капотом — одеситів закликають перевіряти авто

Котики під капотом — одеситів закликають перевіряти авто

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 12:00
Оновлено: 12:02
Одеситів закликають перевіряти авто — під капотом може спати кіт
Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одещини

З настанням холодів вуличні тварини шукають теплі місця і найчастіше знаходять їх просто під капотом автомобіля. Одеситів закликають бути уважними перед тим, як заводити машину.

Зберегти життя тварини закликають у Патрульній поліції Одеської області.

Читайте також:

Де ховаються тварини

За їхніми словами, з настанням осінніх холодів коти й собаки шукають будь-яке затишне місце, щоб зігрітися. І часто такими "укриттями" стають машини. Вони ховаються під капотом, у колісних арках або навіть у вихлопних трубах.

Як перевірити, чи немає тварини під авто

Патрульні нагадують одеситам: перед тим як завести авто, варто перевірити, чи не причаїлася там тварина. Достатньо постукати по капоту або натиснути на гудок. Потім варто зачекати кілька секунд — переляканий кіт може спершу не одразу вилізти, а сховатися глибше. Також важливо прислухатися: іноді можна почути нявкіт чи шерех.

Такі прості дії можуть запобігти трагедії. Адже щороку трапляються випадки, коли тварини отримують травми через необачність водіїв.

"Дотримання цих простих правил допоможе запобігти нещасним випадкам і зберегти життя тваринам, які шукають порятунку від холоду", — зазначають одеські рятувальники.

Нагадаємо, після публікації фото та відео зі змученими косулями в Одеському зоопарку поліція відкрила кримінальне провадження проти закладу за жорстоке поводження з тваринами. В Ізмаїльському районі місцева влада погодила проведення відстрілу лисиць, шакалів і кабанів через різке збільшення їхньої кількості.

Одеса тварини авто Одеська область зима Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
