Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині відстрілюватимуть диких тварин — які причини

На Одещині відстрілюватимуть диких тварин — які причини

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 12:41
Оновлено: 12:41
В Ізмаїльському районі відстрілюватимуть лисиць і кабанів
Чоловік ставить набої у рушницю. Фото ілюстративне: iStock

В Ізмаїльському районі будуть регулювати чисельність диких тварин. Місцева влада погодила проведення відстрілу лисиць, шакалів і кабанів через різке збільшення їхньої кількості. Такі заходи мають запобігти поширенню небезпечних хвороб і зменшити шкоду для господарств.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Реклама
Читайте також:

Полювання на тварин

На території Ізмаїльського району найближчим часом проведуть відстріл диких тварин — лисиць, шакалів і кабанів. Таке рішення ухвалили через зростання їхньої популяції, що несе ризики для людей і тварин. Зокрема, йдеться про загрозу сказу та африканської чуми свиней, а також пошкодження сільськогосподарських угідь.

Регулювання чисельності відбуватиметься відповідно до наказу Одеської обласної військової адміністрації. До робіт залучать мисливські господарства, представників поліції, прикордонників та фахівців Держпродспоживслужби. Усі дії проводитимуть під контролем відповідних служб і з дотриманням вимог безпеки.

Напади тварин

В Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що за минулий тиждень на Одещині 96 осіб звернулися за допомогою, через укуси тварин. Це на 36 випадків більше ніж позаминулого. Загалом з початку 2025 року в регіоні зафіксовано 217 випадків сказу у чотирилапих. Серед них переважно дика фауна — лисиці та шакали.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині надзвичайники врятували декількох домашніх тварин. Також ми писали, що в одному із притулків на Одещині розгорівся скандал через умови утримання тварин.

Одеса тварини Одеська область Новини Одеси дикі тварини
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації