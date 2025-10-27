В Ізмаїльському районі відстрілюватимуть лисиць і кабанів

Чоловік ставить набої у рушницю. Фото ілюстративне: iStock

В Ізмаїльському районі будуть регулювати чисельність диких тварин. Місцева влада погодила проведення відстрілу лисиць, шакалів і кабанів через різке збільшення їхньої кількості. Такі заходи мають запобігти поширенню небезпечних хвороб і зменшити шкоду для господарств.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Реклама

Читайте також:

Полювання на тварин

На території Ізмаїльського району найближчим часом проведуть відстріл диких тварин — лисиць, шакалів і кабанів. Таке рішення ухвалили через зростання їхньої популяції, що несе ризики для людей і тварин. Зокрема, йдеться про загрозу сказу та африканської чуми свиней, а також пошкодження сільськогосподарських угідь.

Регулювання чисельності відбуватиметься відповідно до наказу Одеської обласної військової адміністрації. До робіт залучать мисливські господарства, представників поліції, прикордонників та фахівців Держпродспоживслужби. Усі дії проводитимуть під контролем відповідних служб і з дотриманням вимог безпеки.

Напади тварин

В Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що за минулий тиждень на Одещині 96 осіб звернулися за допомогою, через укуси тварин. Це на 36 випадків більше ніж позаминулого. Загалом з початку 2025 року в регіоні зафіксовано 217 випадків сказу у чотирилапих. Серед них переважно дика фауна — лисиці та шакали.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині надзвичайники врятували декількох домашніх тварин. Також ми писали, що в одному із притулків на Одещині розгорівся скандал через умови утримання тварин.