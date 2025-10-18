Рятувальники Одеси зняли кота з дерева та витягли собаку з ями

Собака впав у яму в Одесі. Фото: ДСНС

Вчора в Одесі працівники ДСНС двічі виїжджали на незвичайні виклики. За день вони витягли собаку, який впав у яму, а згодом — допомогли коту, що застряг на дереві. Обидві тварини залишилися неушкодженими.

Про це у суботу, 18 жовтня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Порятунок собаки в Одесі

Перша подія сталася вдень на 19-му кілометрі Старокиївської дороги. Собака впав у глибоку яму й не міг вибратися самостійно. Рятувальники, використавши мотузку та драбину, спустилися вниз і обережно підняли тварину на поверхню. На щастя, пес не постраждав і швидко оговтався після стресу.

Порятунок кота в Одесі

Другий виклик надійшов увечері — цього разу з вулиці Леонтовича. Там місцеві мешканці повідомили, що на високому дереві кілька годин сидить кіт і нявчить, не наважуючись злізти. Рятувальники дісталися до тварини за допомогою драбини та повернули її власникам.

